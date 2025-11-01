屏東南島文化節千人圍舞 市集、音樂、美食湧動「原」力

原民會主委曾智勇與部落青年人參與千人圍舞。（記者葉永騫攝）

屏東南島文化節今天在屏東縣民公園登場，48個部落青年及吐瓦魯等外國青年參與，今年以「湧動的靜流 Silent Currents, Rising Tides」為主題，千人圍舞呼應南島文化跨越山海、持續湧動的精神，現場結合部落文化、藝術展演、工藝市集、生活體驗等，打造原住民族最具代表性的文化盛會。

原住民族委員會曾智勇說，這場是收穫季的最後一場，感謝吐瓦魯、菲律賓等國外代表參加。下個月在來義鄉要辦世界原住民運動會，南島11個國家都會來參加，希望未來原住民愈來愈團結，愈來愈好。

屏東縣長周春米指出，南島文化節是由收穫慶典轉變而來，藉傳統祭儀、競技與青年參與展現山海文化，不僅象徵感恩天地，更展現對自然與生命的敬畏，強化對傳統文化的認識與傳承，同時激發國內外青年對台灣原住民族文化的關注與理解，並推動文化的復興與創新發展。

南島文化節設置近80攤的南島豐收市集，有在地手工藝品、文創小物、特色飲食、部落料理與地方品牌，還舉辦了千人圍舞，部落青年帶領曾智勇、周春米、立委伍麗華等人及觀眾共舞，象徵代際連結與共享文化；地方族人在此交流聚會與分享，讓觀眾看見屏東地方的多樣文化共融，讓人隨音樂、食物與地方文化搖擺，享受悠閒的一日屏東南島生活。

吐瓦魯青代表（右）與新住民代表與縣長周春米參與南島文化節活動。（記者葉永騫攝）

48個部落的青年代表與國外代表齊聚屏東南島文化節。（記者葉永騫攝）

