追非洲豬瘟源頭! 應變中心：中央疫調報告預計11/3出爐

非洲豬瘟中央災害應變中心指出，中央完整疫調報告下週一（3日）出爐。（記者黃宜靜攝）

台中養豬場爆非洲豬瘟，中市府疫調一變再變、漏洞百出，中央在第二輪進入主導疫調；非洲豬瘟中央災害應變中心今天指出，疫調主要目的是找出源頭、盡可能匡列關聯場，並推估首案例發生時間，預估中央完整疫調下週一（3日）出爐；至於該養豬場化製三聯單不合之處，已移請檢調調查。

非洲豬瘟中央災害應變中心今舉行第44次會議，農業部長陳駿季表示，中央應變中心組成的疫調團隊，主要是中市府在過往的疫調中，部分內容尚未釐清，且疫調中也再盡可能匡列關聯場，以防變成未來可能爆發非洲豬瘟的可能性；至於該化製三聯單不合之處，也移請檢調調查，但這不影響現在疫調重點「找出源頭」。

陳駿季說，初步疫調結果已大致完成，經專家會議討論後，預計下週一進行疫調說明。

環境部環境管理署副署長劉瑞祥提醒，目前有26處掩埋場掩埋廚餘，為了防止野豬，已要求掩埋場依林保署指引加裝電圍籬，未加裝前不得繼續放置廚餘；目前廚餘含水量高，呼籲民眾瀝乾、分類好，以免髒、臭。

