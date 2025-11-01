為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中華電信員工假日淨灘 為菊島馬拉松選手打造潔淨海岸線

    2025/11/01 18:11 記者劉禹慶／澎湖報導
    媽祖文化園區是菊島跨海馬拉松必經地，中華電信澎湖營運處員工潔淨海岸線迎賓。（記者劉禹慶攝）

    媽祖文化園區是菊島跨海馬拉松必經地，中華電信澎湖營運處員工潔淨海岸線迎賓。（記者劉禹慶攝）

    菊島跨海馬拉即將登場，為了迎接來自國內外各地跑者2765人，中華電信澎湖營運處員工今（1）日利用假日，號召同仁前往馬公媽祖園區附近海岸進行環保淨灘。該地區正是明（2）日「2025菊島馬拉松」賽道經過路線之一，員工們希望藉由實際行動，讓來自各地的馬拉松選手留下澎湖海岸乾淨美麗的印象，也展現企業積極投入公益的精神。

    活動一早，數十位中華電信員工身穿志工背心，手持夾子與垃圾袋，在海岸邊沿途撿拾塑膠瓶、保麗龍碎片及漁網等廢棄物。大家分工合作、氣氛熱烈，短短2小時就清理出數十袋垃圾，讓整片海岸恢復原有潔淨景觀。

    中華電信澎湖營運處表示，該公司長期投入環保與社會公益活動，從節能減碳、資源回收到社區關懷，皆秉持「取之於社會，用之於社會」的理念。此次選在媽祖園區海岸淨灘，不僅呼應環保愛地球的精神，更希望以實際行動支持菊島馬拉松，讓選手們在美麗乾淨的環境中奔跑，感受澎湖熱情與企業關懷。

    參與員工表示，雖然東北季風大，但能親眼看到海岸變得整潔、為家鄉盡一份力，心中感到特別充實。未來中華電信也將持續推動環保行動與公益活動，邀請更多民眾一起守護澎湖的自然之美，讓海上明珠澎湖不再蒙塵。

    中華電信澎湖區營業處發動員工在澎湖媽祖文化園區淨灘。（記者劉禹慶攝）

    中華電信澎湖區營業處發動員工在澎湖媽祖文化園區淨灘。（記者劉禹慶攝）

