唱、說、演！全國客家藝文競賽南區初賽 千餘位學生齊聚台南秀才藝

全國客家藝文競賽南區初賽登場，特優隊伍將於12月6日參加全國總決賽。（南市教育局提供）

「114年度全國中小學客家藝文競賽南區初賽」今（1）日在台南慈濟高中熱鬧登場！來自嘉義、高雄、屏東等縣市62所學校、超過1000位國中小與幼兒園師生齊聚一堂，用歌唱、戲劇和口說藝術秀出客語魅力，現場充滿青春氣息與文化自信。特優隊伍將於12月6日前往高雄參加全國總決賽。

比賽不只是表演，更是語言的舞台。孩子們把課堂上學到的客語搬上舞台，透過歌聲、故事與戲劇讓文化閃亮。南區初賽分三大類別，客語歌唱、口說藝術和戲劇，依年齡設幼兒園、國小低中高年級及國中組。小朋友們口條流暢，台風自信，舞台上每一個表情都透露著「說母語很驕傲」的氣息。

比賽由大光國小主辦，青草國小、億載國小、安平國小、西門實小及慈濟高中協辦，籌備團隊用心打造溫馨又有特色的比賽現場，讓孩子們能盡情發揮。

南市教育局長鄭新輝說，雖然台南客籍學生不多，但市府仍積極推動客語教育，只要有選課需求就開班，還有「客語生活學校」、「客語戲劇教學研習」和「客語認證指導班」等計畫，讓學生在生活中自然使用客語，勇敢開口說。比賽不僅展現各校努力成果，也讓孩子們在舞台上找到表達自信和成就感。

114年度全國客家藝文競賽南區初賽，今日在慈濟高中登場。（南市教育局提供）

