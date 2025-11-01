國家地理知識大競賽「光復洪災」入題 各組金牌看這裡

國家地理知識大競賽今日頒獎，「環境觀察暨手繪地圖組」國中組金牌、私立康橋高中附設國中部陳業心（左一）、李忻霏（左二）；「環境觀察暨手繪地圖組」國小組金牌台北市立大學附小陳宥蓉（中）、張宇翔（右二）；「地理知識組」國中組金牌、彰化縣彰興國中廖恆毅（右一）。（台師大地理學系提供）

國家地理知識大競賽邁入第21屆，今年有308個學校報名，其中44名小學生及118名國中生晉級「地理知識組」全國總決賽，「花蓮縣光復鄉馬太鞍上游堰塞湖潰流」列入國中組時事考題，新北市海山國小學生何羿寬、彰化縣彰興國中學生廖恆毅各奪下國小組、國中組金牌。

競賽由教育部國教署指導，中華民國地理學會、國立台灣師範大學、台北市立大學合辦，台灣師大地理學系承辦，各縣市社會領域輔導團和大學地理相關系所、內政部國土測繪中心、農業部林業及自然保育署航測及遙測分署協辦，應雲崗先生紀念基金會及野柳地質公園則長期贊助。

地理知識組國中組全國總決賽考題一向多元，競爭激烈，結合時事入題，包括全民關注日前發生在花蓮縣光復鄉馬太鞍上游堰塞湖溢流，導致下游發生洪患災害事件。廖恆毅說，他從國小五年級開始，每年報名參加國家地理知識大競賽，從小對各種地圖著迷，也對於國際時事有高度興趣，自己比較擅長的是各地文化特色。

此外，強調實際觀察及動手實作的「環境觀察暨手繪地圖組」，國中組有140件作品參賽、國小組有66組作品參賽，由新北市私立康橋高中附設國中部陳業心、李忻霏以「香港人移／宜居林口的生活地圖」獲國中組金牌，透過發現香港人生活在林口，有小香港之稱的小鎮故事，展現出具有全球視野、在地關懷的跨文化視角。

國小組金牌是台北市立大學附小張宇翔、陳宥蓉的「咚窗事發」-台大校園鳥類窗殺調查地圖，除了用可愛畫風繪出台大校園中常見鳥類，也利用統計圖呈現校園各處的窗殺比例。評審團說，參賽者不只要繪圖，也考驗其美感應用，觀察紀錄與文字書寫也是評選指標，另今年有多組優勝作品，以銀髮族長者照護作為主題切入點，呈現跨世代對多元、共融議題的關懷。

而在國土測驗圖資獎，今年有16件（國小組6件、國中組10件）獲獎，獎金國小組每隊1000元，國中組每隊3000元；至於「從做中學的手繪地圖教學」教師研習，開放給國中小和實驗教育機構校內教師參加，台灣師大地理學系副教授王聖鐸教導如何實際進行環境觀察暨手繪地圖，並且將觀察成果以作品的方式呈現。

