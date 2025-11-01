高雄身心障礙運動會盛大開幕 3千人次參與創新高

高雄身心障礙運動會盛大開幕，逾3千人次參與，創人數新高。（運發局提供）

一年一度的高市身心障礙國民運動會於今（1）日舉行開幕典禮，今年以「愛運動．動無礙」為主題，共有89間學校及單位、3000人次參賽，創近年人數新高。

開幕典禮暨田徑競賽今在苓雅運動場舉行開跑，開幕式以千人展開巨幅主題布幕揭開運動會序曲，共有9大競賽種類。

運發局局長侯尊堯表示，高雄市是全台規律運動人口第二名的城市，但肥胖率也可能偏高，顯示市民仍需持續努力，讓運動更深入生活，成為高雄人的日常，盼市民呼朋引伴，以實際行動打造健康、充滿活力的運動城市。

此次舉辦的身障運賽事，將選拔代表高雄市115年全國身心障礙選手，上屆全國身障運聽覺障礙男子組田徑400公尺跨欄銀牌選手吳慕安選手表現亮眼，獲社會組聽障100公尺及200公尺第一名；另在全國身心障礙運動會田徑肢障男子組400公尺第二名的選手王進福，再次展現實力，獲社會組腦麻200公尺第一名。

除正式賽事外，今天規劃適合各障別、年齡的創意趣味競賽，包括「陸上龍舟挑戰賽」、「同心協力夾球競速賽」、「滴水傳情」等，尤其「陸上龍舟挑戰賽」每單位最多25人組隊參加，充分地考驗團隊默契與合作精神，讓整個會場充滿加油聲與歡笑。

高雄身心障礙運動會盛大開幕，還安排趣味競賽。（運發局提供）

