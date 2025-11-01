為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國中生親子廚藝大賽 炒出家的獨門風味

    2025/11/01 17:33 記者楊金城／台南報導
    親子下廚製作蛋炒飯比創意和手藝，共創美好親子回憶。（後壁國中提供）

    親子下廚製作蛋炒飯比創意和手藝，共創美好親子回憶。（後壁國中提供）

    台南市後壁國中今天（1日）舉辦一年一度的「親子好手藝」廚藝大賽，親子組隊展現精湛廚藝與滿滿創意，以「蛋炒飯」為題，炒出屬於自己家的獨門風味，並推廣米食，多吃台南、後壁好米。

    比賽現場熱氣騰騰、香氣四溢，各隊作品創意十足，有將蛋炒飯設計成聖誕花圈造型的節慶風版本，也有以蘋果雕成玫瑰花作為擺盤亮點的創意組，更有用海苔包裹飯粒、巧妙構圖的美學組，以及加入超大蝦仁、重現阿嬤家味道的懷舊組，當然也少不了堅持「原味最經典」的職人組。每一道料理都展現親子合作的默契與對生活的熱愛。

    校長高儷玲特別準備後壁在地米作為伴手禮，感謝參賽家庭的熱情參與與巧思投入。她表示，此次活動不僅讓親子共廚增進情感，更藉由米食料理推廣在地好米，讓學生在生活中體驗食農教育與稻米產業文化的連結。

    學校指出，透過「親子好手藝」活動，讓家長走進校園，與孩子共同學習、共創回憶，也讓「食在地、愛家鄉」的精神在香氣中傳遞，延續後壁的人情味與教育熱度。

    蛋炒飯上有蘋果雕成玫瑰花的擺盤。（後壁國中提供）

    蛋炒飯上有蘋果雕成玫瑰花的擺盤。（後壁國中提供）

    台南市後壁國中舉辦親子廚藝大賽比廚藝、創意，共創親子美好回憶，各組親子開心。（後壁國中提供）

    台南市後壁國中舉辦親子廚藝大賽比廚藝、創意，共創親子美好回憶，各組親子開心。（後壁國中提供）

    台南市後壁國中今舉辦「親子好手藝」廚藝大賽，親子組隊展現精湛廚藝與滿滿創意。（後壁國中提供）

    台南市後壁國中今舉辦「親子好手藝」廚藝大賽，親子組隊展現精湛廚藝與滿滿創意。（後壁國中提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播