國中生親子廚藝大賽 炒出家的獨門風味

親子下廚製作蛋炒飯比創意和手藝，共創美好親子回憶。（後壁國中提供）

台南市後壁國中今天（1日）舉辦一年一度的「親子好手藝」廚藝大賽，親子組隊展現精湛廚藝與滿滿創意，以「蛋炒飯」為題，炒出屬於自己家的獨門風味，並推廣米食，多吃台南、後壁好米。

比賽現場熱氣騰騰、香氣四溢，各隊作品創意十足，有將蛋炒飯設計成聖誕花圈造型的節慶風版本，也有以蘋果雕成玫瑰花作為擺盤亮點的創意組，更有用海苔包裹飯粒、巧妙構圖的美學組，以及加入超大蝦仁、重現阿嬤家味道的懷舊組，當然也少不了堅持「原味最經典」的職人組。每一道料理都展現親子合作的默契與對生活的熱愛。

校長高儷玲特別準備後壁在地米作為伴手禮，感謝參賽家庭的熱情參與與巧思投入。她表示，此次活動不僅讓親子共廚增進情感，更藉由米食料理推廣在地好米，讓學生在生活中體驗食農教育與稻米產業文化的連結。

學校指出，透過「親子好手藝」活動，讓家長走進校園，與孩子共同學習、共創回憶，也讓「食在地、愛家鄉」的精神在香氣中傳遞，延續後壁的人情味與教育熱度。

蛋炒飯上有蘋果雕成玫瑰花的擺盤。（後壁國中提供）

台南市後壁國中舉辦親子廚藝大賽比廚藝、創意，共創親子美好回憶，各組親子開心。（後壁國中提供）

台南市後壁國中今舉辦「親子好手藝」廚藝大賽，親子組隊展現精湛廚藝與滿滿創意。（後壁國中提供）

