講師蘇淋齊於烏鬼井現場，介紹由荷蘭時期「紅毛命烏鬼鑿井」的歷史背景，說明此地如何見證早期跨國勞動者在府城建設中的角色。（南市文化局提供，羅嘉華攝影）

台南不只是歷史古都，還有好多你可能不知道的跨國文化故事！為呼應今年「府城城垣300年」，「府城南向：移工・飲食・城市流動」系列活動持續展開，帶領學員用走讀與美食重新看見府城300年來流動身影，從街區到餐桌，感受移工與府城文化的交織記憶。

「府城南向」系列活動，由南市文化局、椰絲球翻譯工作室、南南NAN-NAN合作策劃。今（1）日在三和總合空間舉辦「東南亞香料與飲食工作坊」，邀請新住民媽媽和新二代當老師，教大家認識香蘭葉、檸檬葉、南薑等香料，還能親手做印尼椰絲球和泰式奶茶！一開始就先嗅嗅香蘭葉、檸檬葉、香茅的香氣，現打香蘭汁、學做甜點，大家邊做邊聊，討論食物如何連結移工的家鄉記憶與社群情感。有第一次接觸南洋香料的人驚呼：「原來香料這樣搭起來就有南洋味！」

其實早在10月「文化走讀—府城裡的東南亞地景」導覽活動，工作坊就帶領參加學員走訪火車站周邊與公園里街區，探索東南亞超市、料理店與移工生活場域，最後還在台南公園野餐交流。很多人第一次踏進移工熟悉的生活空間，品嘗南洋點心、聊移工故事，回家後還想再去料理店，繼續發掘異國風味。

南市文化局長黃雅玲說，這不只是重溫城垣歷史，更是透過日常味道與街景，理解台南多元族群、跨國文化如何塑造城市面貌。椰絲球翻譯工作室負責人陳多佳也表示，台南從清代開始就是多元文化交會之地，活動希望讓更多人看到城市的豐富與國際視野。

活動後享用道地南洋點心與菲律賓風味料理，從味覺連結文化記憶。（南市文化局提供，蘇淋齊攝影）

講師與學員於台南公園野餐交流，一邊品嚐南洋點心、一邊分享走讀心得。（南市文化局提供，羅嘉華攝影）

