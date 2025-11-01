沒有擴散！ 全國養豬場第二輪疫調皆陰性

農業部防檢署動物防疫組組長林念農（中）表示，今日起至11月6日展開第3輪防疫強化措施，包括：持續第2階段所有防疫策略、化製場斃死豬100％採檢及落實養豬場生物安全。（記者黃宜靜攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心今（1日）說明，將於今日起至11月6日展開第3輪防疫強化措施，包括持續第2階段所有防疫策略、化製場斃死豬100％採檢及落實養豬場生物安全。

非洲豬瘟中央災害應變中心今舉行第44次會議，農業部防檢署動物防疫組組長林念農表示，第2輪分級查訪中，全國5442場養豬場已全數完成，皆無異常；在擴大追查下，次一層關聯場皆為陰性。

林念農指出，今起至11月6日止將啟動第三階段防疫措施，除了持續第2階段所有防疫策略外，也會將化製場斃死豬100％採檢，透過化製場端，掌握全國所有可能斃死豬隻狀況，擴大採樣範圍，以便更充分了解國內豬隻是否有其他潛伏案例。

農業部長陳駿季進一步說明，斃死豬只要進入化製廠每1輛車都會抽檢斃死豬，透過PCR檢測，希望除了在豬場訪視了解豬隻健康狀況外，也針對所有斃死豬檢測，以便更充分了解國內豬隻是否有其他潛伏案例。

林念農補充，牧場本身就有相關的飼養指引，因此此次會強化相關內容，將常見錯誤樣態摘要出來，特別提醒豬農，如進場沒有更換雨鞋、手部沒有確實清洗等。

