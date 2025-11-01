為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蒲添生運動系列雕塑園區 在嘉市北香湖公園開幕

    2025/11/01 17:55 記者丁偉杰／嘉義報導
    蒲添生經典作品「運動系列」展現人體力與美的動態張力。（記者丁偉杰攝）

    蒲添生經典作品「運動系列」展現人體力與美的動態張力。（記者丁偉杰攝）

    嘉義市立美術館與蒲添生雕塑文化藝術基金會合作，在嘉市北香湖公園設置「蒲添生運動系列雕塑園區」，共計10件蒲添生經典作品「運動系列」原件放大鑄銅製作銅像，今天舉行開幕活動，富有韻律感的公共藝術作品與波光粼粼之湖岸形成共舞氛圍，將藝術美學融入民眾生活。

    台灣雕塑先驅蒲添生出生於嘉市美街，運動系列雕塑是他晚期重要創作，靈感來自1988年漢城奧運會羅馬尼亞體操選手、素有「體操精靈」之稱的西莉瓦絲，展現人體力與美的動態張力。

    嘉義市長黃敏惠、蒲添生雕塑文化藝術基金會董事長蒲浩明、館長蒲浩志等人今天出席開幕活動，黃敏惠表示，透過蒲添生原件放大鑄銅製作銅像設置於北香湖公園，讓公園不僅是自然綠地，更成為結合運動與藝術的公共場域，展現嘉義豐厚的文化底蘊與創造力。

    蒲浩明表示，父親蒲添生認為「人類的軀體，是大自然的縮影，在人體中可以找大自然的每個部分」，他終生投注於人體雕塑創作，以現代主義寫實雕塑聞名；該基金會亦於2022年捐贈蒲添生運動系列雕塑10件原作及其他作品共42件予嘉市立美術館典藏。

    市立美術館代理館長林金龍說，11至12月美術館將與市內各校合作，委託蒲添生雕塑文化藝術基金會規劃辦理「蒲添生運動系列雕塑園區」導覽學習活動，讓學子夠近距離欣賞藝術家作品，引導學子親近藝術。

    嘉市北香湖公園設置「蒲添生運動系列雕塑園區」，今天舉行開幕活動。（記者丁偉杰攝）

    嘉市北香湖公園設置「蒲添生運動系列雕塑園區」，今天舉行開幕活動。（記者丁偉杰攝）

    嘉市北香湖公園設置「蒲添生運動系列雕塑園區」，共計10件蒲添生經典作品「運動系列」原件放大鑄銅製作銅像。（嘉市政府提供）

    嘉市北香湖公園設置「蒲添生運動系列雕塑園區」，共計10件蒲添生經典作品「運動系列」原件放大鑄銅製作銅像。（嘉市政府提供）

