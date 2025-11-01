「小紅帽遇上莫札特」 音樂劇引領孩子學自我保護

靖娟基金會親子館舉辦外展活動，其中，「小紅帽遇上莫札特」音樂劇最吸睛，引領孩子在歡笑中學習自我保護。（圖由靖娟基金會提供）

為了讓家庭在假日共享愉快又有教育意義的親子時光，靖娟基金會承接的台北市中山親子館與士林親子館，今（1）日在台北表演藝術中心舉辦「FUN心玩派對」大型外展活動，其中，親子互動音樂劇「小紅帽 × 莫札特」相當吸睛，讓孩子在歡笑中學會自我保護與人身安全的重要性。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，台北市政府自2011年起推動「一區一親子館」育兒福利政策，廣設親子空間，提供0歲至學齡前兒童及家庭使用，打造友善育兒環境，靖娟承接中山及士林親子館以來，持續與社區合作，結合鄰里與社福資源，舉辦社區外展活動，讓更多家庭了解並使用親子館資源，並將教育與安全推廣融入趣味互動遊戲，實現「在玩樂中學習」的理念，提升孩子自我保護能力，也協助家長掌握安全教育方法。

今日活動最受矚目的亮點是親子互動音樂劇「小紅帽 × 莫札特」，故事以經典童話「小紅帽」為藍本，搭配莫札特名曲旋律，帶領孩子進入奇幻冒險世界，小紅帽得知奶奶生病，提出要獨自前往森林探望，媽媽反覆叮囑不要跟陌生人說話，小紅帽能否牢記安全守則？森林裡的大野狼又會如何出現？透過音樂與互動，孩子在歡笑中學會自我保護與人身安全的重要性。

此外，今日活動也結合兒童安全議題，與其他社區資源單位一同設置10個與兒童安全相關的闖關關卡，孩子們完成闖關、集滿7個章後即可至服務台領取宣導獎品，中山親子館還設置緊急避難包關卡，讓親子了解緊急避難包的重要性及使用時機，在災害發生時，緊急避難包便能提供必要物資，幫助家庭迅速前往避難場所，及時遠離危險。

靖娟基金會處長周金明表示，透過今日的外展活動，希望讓更多家庭了解親子館的多元服務，包括親職講座、親子共玩課程及安全教育推廣，鼓勵家長在日常生活中創造陪伴時光，強化家庭連結與支持。

靖娟基金會親子館辦外展活動，結合兒童安全議題，與社區共同設置10個兒童安全闖關關卡。（圖由靖娟基金會提供）

