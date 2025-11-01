為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中廚餘掩埋變「燕圾湖」挨轟 11/3起採焚化為主 掩埋只剩1處

    2025/11/01 17:25 記者蔡淑媛／台中報導
    台中廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，台中廚餘掩埋卻倒成廚餘海、燕圾湖、廚餘噴泉，被批陷入環境災難，台中市廚餘政策也一再轉彎，先是開放12處廚餘掩埋場，再縮減為4處，11月3日起又將改採焚化為主，僅保留1處掩埋場，強調疫情期大眾對廚餘掩埋有疑慮，決定加大焚化量，絕非掩埋場不合格。

    對此，環境部環境管理署副署長林左祥強調，防疫期間緊急應變時廚餘採焚化、掩埋都可以，尊重地方依實際去化量能決定，若排擠到垃圾焚化，要做好打包暫置或掩埋，不能裸露堆置，影響環境衛生。

    針對霧峰掩埋場廚餘坑被批溢流、湧出廚餘噴泉，環境部也指出是廚餘水分太高，覆土後造成土壤液化，已要求地方政府加厚覆土到30公分，壓實掩埋，對此，鄭照新今天在前進應變所記者會說明加覆土加厚到50公分以上，且掩埋場下也有不透水布，加強排水設施也無積水，覆土後如有土壤液化，也能以木屑、稻殼拌土吸水，或加高覆土。

    環保局目前仍有12處掩埋場處理廚餘，其中9處已完成覆土，還有3處運作中，統計台中市每日廚餘量3、400公噸，生廚餘110公噸固定送外埔生質能源廠處理發電，熟廚餘約307噸，7成採焚化、3成進行掩埋。

    台中市環保局主秘江明山表示，「焚化在現皆段是最放心的處理方式」因此，11月3日起，后里焚化廠全廠歲休後啟動，加入調度焚化廚餘，全市廚餘將以焚化為主，文山掩埋場當備用。

    林左祥重申，焚化與掩埋僅是短期緊急應變期間的作法，目前盤點各縣市處理廚餘量能足夠，但長期策略仍需回歸資源化利用，再次呼籲民眾、餐飲業者丟棄廚餘前，務必確實瀝乾水分，以利後續處理，減輕環境壓力，另針對廚餘掩埋場防野豬風險，也指引陸續架設電圍籬或圍網。

