南投北港溪溫泉嘉年華登場 泡湯、賞景、啖美食

南投北港溪溫泉嘉年華，1日在國姓鄉泰雅渡假村登場， 吸引大批民眾前來免費泡湯。（泰雅渡假村提供）

天氣轉涼，秋天氣息漸濃，正是泡湯好時節！2025南投溫泉季壓軸活動「北港溪溫泉嘉年華」，1日於國姓鄉泰雅渡假村登場，園區開放民眾限時免門票入園泡湯，並安排舞蹈表演、樂團演唱及農特產展集市集，打造具節慶氛圍的秋日溫泉活動盛會，縣府觀光處也藉此邀請全國民眾把握秋高氣爽的好天氣，來擁有好山好水的南投泡湯、賞景、啖美食，療癒放鬆身心。

北港溪溫泉嘉年華，位於泰雅渡假村的活動會場，今上午10時起開放民眾免門票入園，吸引大批民眾前來泡湯，活動由賽德克族與曼暉舞蹈團帶來的舞蹈表演揭幕，象徵原鄉文化與現代藝術的融合，隨即進行鳴炮儀式，以及安排「范特西樂團」以熱情歌聲炒熱全場，讓遊客邊泡湯邊欣賞音樂，在歡樂悠閒氛圍中盡情放鬆。

現場也設置農特產市集，展售國姓咖啡等農產品與特色文創品，不少民眾還把握難得免費入園機會，挑戰登山園區海拔500公尺玻璃天空步道，欣賞群山環抱的優美壯麗景致。

縣府觀光處長陳志賢表示，11月起是南投旅遊旺季，除了埔里、東埔及北港溪三大溫區泉適合泡湯外，縣府也舉辦露營嘉年華及健行節等活動，邀請全國民眾來南投健行、泡湯及露營，深入感受南投秋日的美好。

南投北港溪溫泉嘉年華活動，以火把點燃竹炮進行鳴炮儀式。（南投縣政府提供）

南投北港溪溫泉嘉年華，安排樂團演出。（泰雅渡假村提供）

南投國姓鄉泰雅渡假村海拔500公尺玻璃天空步道，可欣賞優美山景。（泰雅渡假村提供）

