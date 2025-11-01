台中市民野餐日明登場 中央公園今晚8時起交通管制

市民野餐日二日登場，今年主場仍然在中央公園。（記者蘇金鳳攝）

「2025台中市民野餐日」將在明（2）日週日登場，全市29個行政區同步展開，主場在中央公園，建設局整理了周遭10處停車場，將可提供5,051輛汽車及4,836輛機車的停車空間，讓市民能更加方便的參與；此外，配合主場中央公園，建設局將今天晚上8點起分兩階段實施交通管制。

建設局進一步說明，第一階段自11月1日晚間8時至翌日晚間6時，封閉西屯區僑大八街及經貿五路部分路段；第二階段自11月2日上午6時至晚間6時，啟航路、啟航二路、經貿三路二段、經貿二路、啟航一路及啟航東路將全面封閉，禁止汽機車通行，僅開放活動車輛及救護車進出。

請繼續往下閱讀...

已邁入第4屆的「台中市民野餐日」，今年以「草地閱讀」為主題，於全市29個行政區同步展開，此次中央公園主場區由建設局與西屯區公所共同策劃，規劃三大主題區並首度引入市集活動，讓野餐日更添趣味。

此外。今年特別邀請民眾穿著白色上衣與牛仔褲，帶上最愛的書與墨鏡，打造屬於台中的「草地閱讀日」。

建設局表示，活動當日可多搭乘大眾運輸，以避免交通壅塞。中央公園周邊設有多處公車站牌，民眾可搭乘6、8、23、54、61、108、500、525、651及850路公車前往會展中心或綠美圖站，下車後步行即可抵達會場。

搭乘捷運者，可於文華高中站轉乘555路公車直達綠美圖。另提供經貿6、經貿8、中科路至啟航路封路等免費停車場，以及國際會展中心、中央公園北側等停車場、逢甲大學凱旋停車場等供民眾使用，總計可供5,051輛汽車及4,836輛機車，滿足活動停車需求。

台中市民野餐日即將在11月2日登場。（市府提供）

台中市民野餐日主場中央公園周邊道路管制及停車懶人包。（市府提供）

台中市民野餐日29區場地圖。（市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法