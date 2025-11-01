為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆商工珍稀動物大集合 體驗馴鷹震撼

    2025/11/01 17:02 記者盧賢秀／基隆報導
    市議員許睿慈希望民眾珍惜寵物生命，利用科技保育生態。（基隆商工提供）

    市議員許睿慈希望民眾珍惜寵物生命，利用科技保育生態。（基隆商工提供）

    國立基隆商工航空電子科今天舉辦一場別開生面的講座，找來珍稀動物與學生互動，包括哈里斯鷹（栗翅鷹）、遊隼、南美蜥、玉米蛇、球蟒等猛禽兩棲爬蟲類特寵，活動現場還安排哈里斯鷹的放飛體驗，讓學生親身感受馴鷹的震撼與魅力。

    講座邀請「中華民國馴鷹協會」會長陳建宏、「蘭陽綠野環境教育及保護協會」常務理事江瑋銘，介紹目前國內開放飼養的猛禽物種（哈里斯鷹、遊隼），以及兩棲爬蟲（南美蜥、球蟒、玉米蛇），除了強調特寵不僅是飼養興趣，也攸關生態平衡與永續發展。

    活動中也探討無毒農業、以猛禽驅鳥驅鼠的友善農法，以及外來物種對本土生態的衝擊，呼籲學生在飼養任何寵物前，務必審慎評估條件。

    學生說「能近距離看到老鷹飛翔，真的很震撼，也明白保護生態和尊重生命的重要。」

    航空電子科教師蔡宗和指出，未來科技應用與生態保護將融入教育中，如無人機在農業上提升效率、降低人力，但若未妥善運用，也可能影響生態平衡；另外近期七堵山區的捕鳥網事件，利用科技發展防止違法保護生態。

    校長林子建表示，希望學生透過這樣活動，理解科技應用與生態守護可以相輔相成。實際接觸動物，能啟發學生跨領域思維，培養同理心與尊重生命的態度。

    市議員許睿慈也出席活動，她表示，科技不僅能創造便利生活，也能成為守護自然的重要力量。她指出，像是利用無人機監測山區非法捕鳥網、運用AI影像辨識協助野生動物保育、或以VR實境模擬森林與濕地的生態系互動，都是讓科技落實在環境教育與生態保護的具體例子。

    基隆商工舉辦講座，讓學生接近特寵，培養學生同理心尊重生命。（基隆商工提供）

    基隆商工舉辦講座，讓學生接近特寵，培養學生同理心尊重生命。（基隆商工提供）

    市議員許睿慈希望民眾珍惜寵物生命，利用科技保育生態。（基隆商工提供）

    市議員許睿慈希望民眾珍惜寵物生命，利用科技保育生態。（基隆商工提供）

