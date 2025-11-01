全國環保志義工群英會雲林登場 表揚34位模範環境教育志工

全國環保志義工群英會在雲林登場，雲林縣張旻潔（右二）獲模範環教志工。（雲林縣環保局提供）

全國環保志義工群英會今天在雲林縣熱鬧登場，來自22縣市、超過2000位環保志義工齊聚，以四大趣味活動競技。環境部長彭啓明更頒發34位全國模範環境教育志工。彭啓明表示，有賴環教志義工作為政府推動環保工作的推手，我國一定能更快達成「2050淨零轉型」。

今年群英會由環境部、雲林縣政府合辦，彭啓明主持開幕典禮、縣長張麗善、立委張嘉郡、斗六市長林聖爵等人出席。

雲縣環保局表示，此次群英會來自全國22縣市，超過2000名環境志義工，共同競逐環保金頭腦、資源分類王、資源灌籃高手、清掃接力賽等趣味活動，盼透過團隊合作、趣味互動競賽形式，激發全民參與環保活動的意願。

環保局指出，活動也表揚34位全台模範環境教育志工，感謝環教志工們長期以來投入環境教育的奉獻及堅持。如雲林縣的張旻潔，37歲的她擔任環教志工超過5年，從事環安工作的她，對於環境安全、環保議題都有獨到見解，且熱愛參與各種環境教育研習，再將所學投入社區課程，不論縣內或外縣市都有她的蹤跡。

張旻潔表示，很榮幸能獲得肯定，相信每一個小小的環保行動，都能成為改變世界的開始。這份獎項不只是榮耀，更提醒我繼續堅持，把綠色理念帶進更多家庭與社區，會持續和大家一起，從日常生活做起，讓環境教育成為守護地球的共同力量。

彭啓明表示，環境議題需要環保志義工發揮宣導，每位環保志義工不僅是環境部的分身，更是推動永續發展的基石，感謝所有人長期以來做為政府推動環保工作的幫手，相信台灣可更快達成2050淨零轉型目標。

全國環保志義工群英會在雲林登場，會中表揚34位模範環教志工。（記者李文德攝）

全國環保志義工群英會在雲林登場，逾2000名環保志義工齊聚。（記者李文德攝）

