為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全國環保志義工群英會雲林登場 表揚34位模範環境教育志工

    2025/11/01 17:07 記者李文德／雲林報導
    全國環保志義工群英會在雲林登場，雲林縣張旻潔（右二）獲模範環教志工。（雲林縣環保局提供）

    全國環保志義工群英會在雲林登場，雲林縣張旻潔（右二）獲模範環教志工。（雲林縣環保局提供）

    全國環保志義工群英會今天在雲林縣熱鬧登場，來自22縣市、超過2000位環保志義工齊聚，以四大趣味活動競技。環境部長彭啓明更頒發34位全國模範環境教育志工。彭啓明表示，有賴環教志義工作為政府推動環保工作的推手，我國一定能更快達成「2050淨零轉型」。

    今年群英會由環境部、雲林縣政府合辦，彭啓明主持開幕典禮、縣長張麗善、立委張嘉郡、斗六市長林聖爵等人出席。

    雲縣環保局表示，此次群英會來自全國22縣市，超過2000名環境志義工，共同競逐環保金頭腦、資源分類王、資源灌籃高手、清掃接力賽等趣味活動，盼透過團隊合作、趣味互動競賽形式，激發全民參與環保活動的意願。

    環保局指出，活動也表揚34位全台模範環境教育志工，感謝環教志工們長期以來投入環境教育的奉獻及堅持。如雲林縣的張旻潔，37歲的她擔任環教志工超過5年，從事環安工作的她，對於環境安全、環保議題都有獨到見解，且熱愛參與各種環境教育研習，再將所學投入社區課程，不論縣內或外縣市都有她的蹤跡。

    張旻潔表示，很榮幸能獲得肯定，相信每一個小小的環保行動，都能成為改變世界的開始。這份獎項不只是榮耀，更提醒我繼續堅持，把綠色理念帶進更多家庭與社區，會持續和大家一起，從日常生活做起，讓環境教育成為守護地球的共同力量。

    彭啓明表示，環境議題需要環保志義工發揮宣導，每位環保志義工不僅是環境部的分身，更是推動永續發展的基石，感謝所有人長期以來做為政府推動環保工作的幫手，相信台灣可更快達成2050淨零轉型目標。

    全國環保志義工群英會在雲林登場，會中表揚34位模範環教志工。（記者李文德攝）

    全國環保志義工群英會在雲林登場，會中表揚34位模範環教志工。（記者李文德攝）

    全國環保志義工群英會在雲林登場，逾2000名環保志義工齊聚。（記者李文德攝）

    全國環保志義工群英會在雲林登場，逾2000名環保志義工齊聚。（記者李文德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播