    首頁 > 生活

    親子、文青、萌寵主題日通通有 台灣咖啡節今起連續2週末登場

    2025/11/01 16:59 記者李文德／雲林報導
    活動會場集結13縣市共107家咖啡業者展售，盼讓遊客體驗不同咖啡風味。（記者李文德攝）

    2025台灣咖啡節今（1）日起連續兩週末在古坑綠色隧道登場，今年度以「咖了For Life」為主題，集結13個縣市，逾百家咖啡業者擺攤展售展示多元烘焙手法與風味獨具的精品咖啡，古坑農會也首度與連江縣合作，推出限定禮盒。縣府表示，5天活動以不同主題包裝，盼吸引不同客群體驗咖啡魅力。

    縣府農業處長魏勝德表示，台灣咖啡節迄今第23年，今年度以「咖了For Life」為主軸，象徵咖啡可以融入日常、串聯人與自然的美好。

    魏勝德表示，活動會場共分為6大區域，有舞台音咖區、齊聚好咖區、城市友誼區、咖啡體驗教室等，共邀集全台13個縣市，107家咖啡業者齊聚展售咖啡商品，帶領民眾可以品嘗每家業者不同烘豆技術。此外11月1、2、7、8、9日5天活動，更是分為音樂、休閒、文青、親子、萌寵日，吸引不同客群。

    農業處指出，5天活動扣合主題日，如親子日邀有泡泡秀、魔術秀等；萌寵日也有寵物創意走秀，還有免費疫苗注射及寵物三角領巾手作課程，每日主題皆搭配優惠活動，精彩可期。

    雲林縣長張麗善、連江縣副縣長陳冠人、立委張嘉郡、古坑鄉長林慧如等人出席開幕活動，會中更公開古坑鄉農會與連江縣馬祖酒廠聯手推出的「日光微醺」禮盒。以雲林精品咖啡與連江縣45度高粱美酒，作為禮盒商品，象徵咖啡與地方文化推動的新篇章。

    張麗善表示，台灣咖啡節已經邁入23年，今日的咖啡不僅是飲品，更成為了日常，邀請民眾共同體驗咖啡不同面貌。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    雲林古坑鄉農會和連江縣馬祖酒廠推出美酒咖啡禮盒。（記者李文德攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

    2025台灣咖啡節兩週末共5天在古坑綠色隧道隆重登場。（記者李文德攝）

    活動會場集結13縣市共107家咖啡業者展售，盼讓遊客體驗不同咖啡風味。（記者李文德攝）

