萬聖節嘉年華》蔣萬安扮Saja boys超吸睛 民眾狂喊：跳一段Soda Pop

〔記者孫唯容／台北報導〕「天母搞什麼鬼17」萬聖節嘉年華活動今（1）日盛大舉行，現場擠爆參與變裝活動的大小朋友，盡情投入這場全民搞鬼的節慶派對。台北市長蔣萬安也盛裝出席，和產業發展局長陳俊安、商業處長高振源等人，打扮成動畫電影《Kpop獵魔女團》中的男團Saja boys，讓全場嗨翻。蔣萬安表示，自己今天扮演很新潮的動畫人物Saja boys的成員－Abby，小朋友應該都很認識這個角色，像自己兒子就很喜歡。不少民眾鼓催蔣萬安現場來一段Saja boys的熱門舞蹈Soda Pop，造型亮眼吸睛，引發討論。

蔣萬安說，「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華邁入第17屆，早已成為台北每年最具代表性的地方節慶之一，不僅成功凝聚商圈力量、帶動人潮買氣，也提供市民一個充滿創意、歡樂又安全的親子扮裝活動環境。天母擁有獨特的異國生活氛圍，源自早期美軍駐紮背景，街區融合多元文化、特色小店與寧靜步調，逐步形塑出別具風格的「天母味」。

今年更首度攜手HBO Max合作，打造原創影集《牠:歡迎來到德利鎮》沉浸式恐怖展區，重現60年代詭譎小鎮風格，巨型紅氣球與潘尼懷斯本尊驚喜現身，成為最吸睛的打卡熱點，更集結「第一戰隊五獸者」、「超人力霸王奧米加」、「假面騎士 ZEZTZ」、「乖乖」及「Dragon Beauties」等現場互動等人氣角色，趣味 十足的「滿天星奇幻魔法大冒險」、「萬聖節泡泡擂台挑戰賽」等活動與貝丹秘密市集，聯手炒熱天母萬聖週末。

主舞台則由《Just Dance 舞力全開 2026》快閃活動揭開序幕，結合福利熊與水果探險隊見面會、Bounce8運動舞蹈教室「舞耀天母」演出、 Karry YOYO頌親子活動等精彩節目，吸引眾多家庭共襄盛舉。活動現場也設有超過40家萬聖節限定攤位組成「貝丹秘密市集」，販售驚喜造型商品與限量好物，參與民眾不僅能變裝搞鬼，也能在現場盡情探索，在地更有超過250家商圈店家熱情參與，共同發送60萬顆糖果，只要拿著限量版南瓜桶沿街討糖，就能享受滿滿萬聖節歡樂。

