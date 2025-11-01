新北原住民文化會議 百位族人共議公共事務

新北市原住民族文化會議1日舉行，市長侯友宜（右四）到場參加，會中邀集近百名族群領導人、現任頭目及各區協進會理事長及幹部交流。（記者翁聿煌攝）

新北市原住民族文化會議1日舉行，市長侯友宜到場參加，會中邀集近百名族群領導人、現任頭目及各區協進會理事長及幹部交流，討論原民未來推動政策，並安排原住民族法律權益相關課程和原住民族文化與事務發展有功人員表揚，由下而上凝聚共識。

侯友宜表示，都會區仰賴族群幹部協助推動文化傳承，考量原住民族領導人執行相關業務所需投入的心力與實際需要，明年起將調高原住民族領導人工作費，從原本每個月1500元增至2500元；各區協進會作業費將由每年2萬5千元調增至4萬元，協進會理事長工作協助費用由每月1500元調增至2500元；而有關頭目協助於歲時祭儀祈福方面，最高補助可達7500元。

主辦單位表示，這次表揚原住民族文化與事務有功人員中，也包括2名非原住民，像是新店區新和國小教務主任林益聖Komeng，除了積極指導校內學生參加馬蘭阿美語的單詞競賽外，更一起報名投入參賽；為深入了解原住民族文化，也投身參與去年台東縣馬當部落歲時祭儀，跟隨部落耆老學習文化，獲得耆老認同並受賜予原住民族名。

為強化原住民族文化永續性，今年度市府邀請內政部警政署針對「原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法」進行後續實務執行討論，也讓都市原住民族人意見與實際需求被聽見，並邀請國立東華大學人文社會科學學院院長Awi Mona傲予莫那，講述原住民族智慧創作法律相關權益議題。

