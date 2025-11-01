冬遊澎湖消費券上路 菊島跨海馬拉松跑者成首批受惠旅客

冬遊澎湖消費券1日上路，首批受惠者是菊島跨海馬拉松跑者。（鄭文愷提供）

澎湖縣政府發行「冬遊澎湖消費券」，今（1）日上路，首批受惠者以菊島跨海馬拉松跑者為主，首日澎湖海洋地質公園中心兌換點就大排長龍，澎湖縣政府與立委楊曜服務處，還特別協調立榮航空自即日起至3日一連加班放大機型，台北至澎湖來回各1航次。

冬遊澎湖消費券自即日起至明年1月31日推出，凡非澎湖籍旅客活動期間來澎並入住合法旅宿至少1晚，即可憑入境證明、身分證件及住宿證明，兌換總額500元（每張100元、共5張）消費券。使用期限至明年2月6日止，兌換地點設於澎湖海洋地質公園中心、篤行十村，並於澎湖機場設置消費券諮詢服務台，上午8時至下午5時都可兌換。使用範圍涵蓋餐飲、住宿、購物、交通及遊程等各行業，擴大適用各攤商。除推出超過4000份獎品的抽獎活動外，還辦理大行軍、媽宮城區走讀導覽、篤行文化音樂漫時光、南寮美食小旅行及成功社區豬舍咖啡體驗等特色活動。並提供8大文化場館免費入館，以及「澎湖好行」3條路線與公車免費搭乘服務。

請繼續往下閱讀...

首批受惠者為2日菊島跨海馬拉松跑者，今年計有3443人報名參加，其中2765人為非澎湖籍，今陸續抵達澎湖，準備迎接明日一早賽事，由於今年秋冬澎湖空運吃緊一票難求，除了先前1、2日已公布外，3日再增台北加班機1班，3日晚上6時30分台北-澎湖、晚上8時15分澎湖-台北，有需求民眾可逕向立榮航空公司全球資訊網、App或7-ELEVEN、全家訂位購票。

冬遊澎湖消費券兌換地點，設置在澎湖海洋地質公園中心。（鄭文愷提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法