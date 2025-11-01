為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「嘉義美白圖鑑」啟動 走訪興中街周邊21間店家故事

    2025/11/01 16:20 記者丁偉杰／嘉義報導
    「嘉義美白圖鑑」活動今天開鑼，民眾掃描燈具，可了解興中街店家故事。（嘉義市政府提供）

    「嘉義美白圖鑑」活動今天開鑼，民眾掃描燈具，可了解興中街店家故事。（嘉義市政府提供）

    「嘉義美白圖鑑」活動今天開鑼，串聯嘉義市興中街周邊21間特色店家呈現「空間的留白」，以時間、空間、生活三大「美白」為主題，展現城市光與生活交錯的魅力。11月期間在興中街「往前咖啡製作所」2樓「串聯店家識別燈具展」掃描燈具可了解店家故事，或集章兌換限量紀念品。

    嘉義市副市長林瑞彥主持開幕儀式，帶領與會者從慈龍寺走到「往前咖啡製作所」2樓參觀串聯店家識別燈具展，宣告活動正式展開。

    林瑞彥說，嘉義市每條街區都有其獨特的色彩記憶，前兩年推出的「嘉義美街圖鑑」及「嘉義美物圖鑑」分別得到台灣景觀大獎「溝通傳播類」最大獎及《Shopping Design》台灣設計 BEST100獎項殊榮，吸引台中、台南及宜蘭的公私部門來嘉義市參訪交流。

    今年「嘉義美白圖鑑」聚焦興中街，不預設代表色，邀請大家共同探索街區光譜，象徵城市多樣與包容。

    嘉義市工策會總幹事宋侑玲說，活動策展團隊「辵辵計画」攜手興中街及周邊共21間店家，將每家特色轉化為識別符號，以3D列印製成立體燈具，於「往前咖啡製作所」展出；民眾可掃描燈具了解店家故事，或領取集章刊物跑店兌換限量海報、徽章、美白面膜與燈具等紀念品。

    嘉義市興中街特色店家呈現留白處的風格特色。（嘉義市政府提供）

    嘉義市興中街特色店家呈現留白處的風格特色。（嘉義市政府提供）

    「嘉義美白圖鑑」今天在興中街慈龍寺舉行開幕活動。（嘉義市政府提供）

    「嘉義美白圖鑑」今天在興中街慈龍寺舉行開幕活動。（嘉義市政府提供）

