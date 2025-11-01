「右堆秋收食旅」高雄登場 客委會邀民眾吃得懂土地

參加「右堆秋收食旅」的民眾走入果園採摘珍珠芭樂。（客委會提供）

「右堆秋收食旅」今在高雄杉林、美濃舉行，主辦方透過導覽、採摘、手作與餐桌共饗，邀民眾「吃得懂土地」、親身體驗客庄秋日豐收節奏。

高市客委會說明，這場活動是為延續2025客家大地餐桌的風土精神，由高市客委會與財團法人高市客家文化事務基金會共同舉辦。

客委會主委楊瑞霞表示，「右堆秋收食旅」不僅是一場旅程，更是一次文化行動，透過農場導覽與食農體驗，引領民眾能從土地出發，理解客家族群「敬天惜物、與自然共生」的生活智慧。

活動從杉林道之驛出發，透過導覽認識地方創生與客庄產業轉型故事，接著走訪杉林阿堂農場，體驗芭樂採摘，聆聽農友分享如何以友善耕作守護山城。

午間在小森時光享用由潤慧農場團隊以當季農產設計的低碳風味餐，下午再轉往美濃又生農場，了解木瓜與番茄的種植管理與友善農法，最後每位參加者皆獲贈一株番茄苗，象徵把土地的生命力帶回日常。

客委會指出，「右堆秋收食旅」讓餐桌上的故事回到田野現場，帶領民眾以五感體驗食物的來源、風土的價值與人與土地的共好，接下來「客家大地餐桌」系列活動將於11月22日舉辦美濃客庄區餐宴，12月13日舉辦都會區餐宴，相關資訊可至高市客家文化事務基金會臉書粉專查詢:https://www.facebook.com/KHCAF2022。

美濃「又生農場」青農林奕辰介紹番茄品種，並帶領體驗橙蜜香番茄移植。（客委會提供）

