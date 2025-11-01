純植行動聯盟辦遊行 號召全民純植物飲食應對氣候危機

純植行動聯盟於今日中午在台北南港商圈舉辦世界純素日大遊行。（純植行動聯盟提供）

每年11月1日是「世界純素日」（World Vegan Day），純植行動聯盟於今（1）日中午在台北南港商圈舉辦世界純素日大遊行，號召民眾以實際行動採取純植物飲食，一起為動物、健康與地球發聲，共同應對氣候危機。

純植行動聯盟表示，此次遊行隊伍自南港展覽館出發，沿途以創意標語傳遞「純素救地球、純植護未來」的理念，期盼更多民眾了解純植生活的重要性，並以實際行動支持地球永續。

純植行動聯盟指出，全球氣候變遷持續惡化，溫室氣體排放已達臨界點，而畜牧業是導致碳排放、森林砍伐與水資源浪費的主要來源之一，因此若能普及純植物飲食，將是最直接且具影響力的減碳行動，呼籲民眾，面對氣候危機，每一個人都能從改變飲食開始，吃素不僅是個人選擇，更是守護地球未來的共同責任。

純植行動聯盟今年以來，持續以多元形式推動純植運動，從倡議、論壇到大規模遊行，致力喚起社會對氣候、健康與永續飲食的重視。從5月在凱道舉行靜坐請願、發起2千人大遊行，以「純素救台灣」為主題，呼籲政府制定純素政策、推動永續飲食教育；8月22日在台灣大學舉辦純植論壇；9月20日在高雄舉辦1700人大遊行，結合「有機＋純植」概念，倡導以永續農業、純植物飲食守護地球；到今日舉辦的世界純素日大遊行活動，將繼續號召全民以行動採取純植物飲食。

