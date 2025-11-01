漫才、劇場、音樂呈現新北10位影響力人物故事 蕭煌奇也入列

新北市長侯友宜（左6）表揚10位新北影響力人。（記者羅國嘉攝）

新北市新聞局今（1）日舉辦新北影響力「城市共感×創藝漫談」分享會，今年以漫才、劇場、音樂等跨界形式呈現10位影響力人物故事，展現他們在音樂、教育、藝術、環保及地方創生等領域的熱情與貢獻。市長侯友宜表示，這些人物以行動照亮新北，也讓城市的光芒延伸至國際，成為新北之光。

市長侯友宜指出，入選的10位影響力人物在音樂、教育、藝術、環保、地方創生等領域皆有卓越表現，包括陳哲宇、余浩瑋、賴予亭以拳擊、戲劇與教育啟發年輕學子；陳秋柳以表演連結文化；黃之揚推動環境教育；孫士姍運用科技關懷長者；羅浩芳與搜救犬守護生命；陳韻竹復育百年梯田；鄭純純推廣泰雅文化；蕭煌奇則以音樂傳遞愛與希望。

新聞局長李利貞表示，今年影響力活動以「光始於你」為核心，記錄那些在平凡崗位上散發光熱、啟發他人的市民。分享會中邀請漫才團體達康.come、刺點創作工坊劇團及YouTuber綾小路，以幽默與創意詮釋人物故事與城市精神。

李利貞補充，活動主題曲改編自蕭煌奇的〈你是我的眼〉，由綾小路重新詮釋，並將10位人物故事融入歌詞，傳遞「影響力來自每個你」的核心精神。現場同時邀請評審黃謙智及新北女力光點代表華山電影館行政暨節目總監陳伯任、新北市客家事務局局長劉冠吟進行「創新力×翻轉力」主題對談。

新聞局表示，今年10位影響力人物的系列影片自8月15日起已全數上架，民眾可至「我的新北市」臉書粉絲專頁及YouTube頻道觀看，見證他們以行動創造城市光芒，展現「光始於你」的溫暖力量。

RE-THINK 重新思考共同創辦人黃之揚（右）12年間號召超過249場淨灘、累計5.6萬人次，清理逾20萬公斤垃圾，更與多項品牌合作，逐步拓展影響力。（記者羅國嘉攝）

石門區出磺口農場執行長陳韻竹（右）從時尚品牌走進泥土田間，在家鄉找到人生最深刻的光。（記者羅國嘉攝）

新北市消防局特搜大隊領犬員羅浩芳（右）獲新北影響力，曾與搜救犬共創生命奇蹟。（記者羅國嘉攝）

