青年百億海外圓夢基金 協助1463名青年前往全球67國

教育部長鄭英耀表示，青年是國家重要資產，更是改變社會正向力量，期望青年與政府一起努力，共同成就台灣這片土地。（圖由教育部提供）

教育部今（1）日舉辦「全國青年諮詢組織交流會」，全國逾百名青諮委員及青年事務單位代表齊聚，教育部長鄭英耀表示，「青年百億海外圓夢基金計畫」今年有8877人次申請，已協助1463名青年前往全球67個國家，領域涵蓋文化、科技與藝術等，未來將持續擴大參與對象，並關注經濟或文化條件較不利青年，讓更多青年勇敢實踐夢想。

目前全國22個縣市均已設立青年諮詢組織，為了促進中央與地方聯繫，教育部青年署今年首度與高雄市政府青年局合辦「全國青諮交流會」。

鄭英耀表示，青年是國家重要資產，更是改變社會正向力量，期望青年與政府一起攜手努力，共同成就台灣這片土地，透過全國青諮委員的跨域討論與交流，大家可以相互分享創新想法，並轉化為對政府施政的具體建議，尤其是青年對於育兒成家的想法。

高雄市副市長李懷仁表示，高雄市府許多政策來自於年輕幕僚的發想與建言，市府持續讓更多青年參與公共事務，讓青年在政策形成過程中發揮更大影響力，也期盼全國各地青諮委員造訪高雄期間走訪城市景點，感受高雄的創新與活力。

今年活動主軸以「議題探索市集×青年行動站牌」為名，分組討論包括全球重視的「婚育與人口永續」、氣候變遷與極端氣候衍伸出的「韌性社會與永續發展」、AI趨勢浪潮引發的「數位素養與風險」等8大議題，尋求可行解方或後續區域串連行動的可能性，討論成果後續也將納入青年政策白皮書參考。

