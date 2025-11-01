為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    11/3起 333路公車可從台中火車站到台中國際機場

    2025/11/01 15:37 記者蘇金鳳／台中報導
    333路公車11月3日上路，台中國際機場可達台中車站更便利。（市府提供）

    隨著民眾直接從台中國際機場出國人數增加，台中市政府交通局繼今年7月啟用機場快線後，再新闢路線，從3日起試營運「333路（台中國際機場－台中車站）」，路線全程約25公里，串聯台中國際機場、都會公園、東海大學、秋紅谷景觀生態公園、新光大遠百、市政府、科博館至台中車站等重要地點。

    交通局長葉昭甫指出，新推出的333路為雙向固定班次時刻，試營運期間每日提供24班次服務，營運時間自上午5時起至晚間23時止，並全程採用低地板公車，車內設有多層大型行李置物架，方便旅客攜帶行李搭乘。

    該路線行駛台灣大道專用道、民權路、建國路等主要幹道，不僅可從機場直達台中車站，同時串聯綠線捷運及主要轉運節點，充分滿足國內外旅客與市民通勤需求。

    葉昭甫表示，交通局開通「台中國際機場－捷運文華高中站（文心路）」機場快線後，深獲乘客好評，333路進一步延伸至台中車站，形同貫穿市區中軸幹線的接駁路網，無論通勤、轉乘或觀光旅遊都更具效率。

    交通局說明，目前台中國際機場的公車聯外路網已達21條，涵蓋往返海線、屯區及市區多個區域。隨著333路通車，市府擴大強化「機場快線、幹線公車、捷運綠線」3軸並進的交通佈局，建構便捷、低碳、智慧的公共運輸環境。

