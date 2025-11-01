11月天象精彩 6年最大超級滿月、萊蒙彗星、獅子座流星雨接力

天文愛好者吳昆臻拍攝的超級滿月與台北101。（圖由台北天文館提供）

台北市立天文館今指出，11月天象精彩萬分，不僅有6年來最大的超級滿月，還有今年最亮的萊蒙彗星、獅子座流星雨等接力登場。

台北天文館指出，11月5日適逢滿月，當晚9點19分月球達到「望」的位置，距離地球35萬6978公里，視直徑達0.57度，為今年最大滿月，比4月時的最小滿月大了約16.6%，亮度也高出約36%，巨大滿月與地面景觀往往構成令人驚嘆的美景，值得觀賞。當晚7點至8點，台北天文館將在國父紀念館前廣場辦理「最大滿月快閃」活動，邀請民眾共賞這次近6年來的最大超級滿月。

萊蒙彗星預估12月21日通過近地點，至11月8日過近日點間亮度最高，10月30日最亮，可達4等左右，用雙筒望遠鏡甚至肉眼即可觀賞，此前後一週為最佳觀賞期，民眾可把握日落後至晚間7點前的這段時間，在西方低空嘗試搜尋這顆年度最亮彗星的身影。

此外，以每33年週期性出現流星暴著稱的獅子座流星雨，今年極大期在11月17日，雖然不會出現流星暴，但每小時天頂數仍有約10顆左右，流星特徵為速度極快、常留下明亮的尾痕。當晚輻射點於晚間11點30分升起，之後流星將逐漸增多，在殘月的微弱月光下，只要找個視野開闊、光害少的地方，即可輕鬆以肉眼欣賞這場冬季流星雨。

星觀測者Cipolat Bares Alessandror於10月13日拍攝的萊蒙彗星。（圖由台北天文館提供）

