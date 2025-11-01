全國青年諮詢會高雄登場 22縣市青委激盪八大議題

青年委員針對八大議題進行分組討論，分享地方經驗並提出具體建議，激盪出多元創新思維。（高市青年局提供）

全國青年諮詢組織交流會於今、明兩天在高雄舉行，共有22縣市青年委員及青年專責單位代表逾140人齊聚，針對八大青年關注議題展開深度對話，腦力激盪貼近世代需求的行動方案。

教育部長鄭英耀、青年發展署署長陳雪玉今出席會議，高雄市政府由副市長李懷仁與青年局長林楷軒代表。

鄭英耀致詞時表示，青年對少子化、就業與居住等公共議題的觀察與建言，正逐步轉化為政策能量，讓政府決策更貼近世代需求；他也提到「青年百億海外圓夢基金計畫」今年有8877人次申請，已協助1463名青年前往全球67個國家實現夢想，涵蓋文化、科技與藝術等多元領域。

李懷仁指出，青年是城市創新關鍵動能，許多市府政策與城市行銷構想，皆源自年輕幕僚的建議與觀察，將創意轉化為市政推動的具體成果；高市府將持續強化青年參與公共事務平台，期盼透過跨域交流，讓青年對政策的形塑發揮更大影響力。

這次交流會聚焦青年公共參與、婚育人口、校園權益、心理健康、永續發展、數位素養、國際交流及職涯探索等八大議題。

青年局長林楷軒表示，這是首次由地方政府與中央共同主辦，除為期兩天交流討論，更同步規劃「城市走讀」行程，邀請全國青年夥伴親身感受港都的文化底蘊與政策實踐現場，展現高雄在產業轉型、永續發展與創業扶植上的具體成果。

