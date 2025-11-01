嘉南平原受惠八田與一 張淑娥將嘉南稻草編製日本注連繩

「台灣稻藝」負責人張淑娥與稻草手編寶船。牆壁上懸掛著日本石川縣指定型式的注連繩。（南市觀旅局提供）

嘉南平原從荒地變良田，歸功於日本技師八田與一興建嘉南大圳和烏山頭水庫，其遺澤迄今仍滋養吃台灣米、飲台灣水的人。張淑娥則將嘉南平原稻草編製成日本傳統開運注連繩，每年外銷數萬件，維繫台日情誼。

日本傳統習俗在新年期間懸掛注連繩，象徵迎神與淨化空間。和八田與一同鄉、經營日本傳統工藝的宮村榮社長，盼將嘉南平原的稻草做成注連繩，發揚八田精神。張淑娥力邀日本注連繩師傅到後壁教導、培育注連繩製作的種子人員，並找到廠商承接出口業務。後來自己也蹽落去推動稻草手編藝術創作，發展出在地特色產業與工藝，讓農業廢棄物加值再利用。

張淑娥回憶，注連繩需於收割後烘乾稻草再編製，但收草期間遇雨季、製作過程瑣碎繁雜，且品項眾多、規格要求嚴謹，以致廠商交不出貨，一度難以為繼。她看到宮村社長堅持繼續在台南耕耘注連繩事業，卻無人接手，於是協助成立「稻藝研習所」，進行收草、乾燥及製作注連繩，2012年正式創立「台灣稻藝」品牌。

張淑娥說，從原來光鮮亮麗的日語老師、專業翻譯到下田曬草收草，很多人笑她「頭殼歹去」。加上對國貿一竅不通，沒有數字概念，她坦言一開始連成本都不知道怎麼算，根本是賠錢經營，父母看她又累又辛苦強烈反對。

但她咬牙堅持下來，學習行銷宣傳和經營管理，業務逐漸上軌道，每年4到10月固定要趕數以萬計的日本訂單，國內客製化訂單、導覽體驗課程應接不暇。然而考量年紀漸長、人力不足，最近製作長830公分、直徑30公分的超大注連繩時，已感不勝負荷，未來可能減少接單。

張淑娥融合台日文化，以每年生肖、在地物產發想，不斷創新，設計出各種文創商品和貓屋等實用產品，並舉辦講座介紹注連繩的豐富文化底蘊。去年起張淑娥也指導台南第二監獄稻藝班，利用六甲稻草結合2023年台灣燈會優等獎作品花燈骨架，製作3尊高達2公尺的稻藝「官將首」，寓意「重獲新生」，期許受刑人成為社會可造之才。

張淑娥強調，稻米是神送給人類最好的禮物，稻草也不該任意丟棄，稻香味傳遞人與土地的情感，用稻草創作別具意義。

日本各地習俗不同，注連繩型式和稻草編法都不一樣。（南市觀旅局提供）

張淑娥構思設計的草編貓屋，舒適透氣。（南市觀旅局提供）

台灣稻藝客訂超大注連繩，長830公分、直徑30公分，製作費力耗時。（南市觀旅局提供）

