苗縣三義鄉3社區連動辦「山中造物記」祭典 展現不同生活樣貌

苗栗縣三義雙潭社區人士表演雲火龍。（謝沛穎提供）

苗栗縣三義鄉的雙潭、雙湖與舊山線3個社區，今（1）日以分區連動的方式共同舉辦「山中造物記」年度祭典，規劃「藝術走讀」、「雲火龍祈福儀式」、「在地品牌市集」、「造物者電影首映會」、「滾動微笑動態晚宴」以及「廚神上菜秀」等活動，吸引不少民眾參與，主辦單位期望能呈現三義的在地風華、鄉人與土地共生的生活樣貌。

三義是全國知名的木雕重鎮，轄區內不只有技術職人、藝術作者，每一個深入簡出的居民可能是身懷絕技的藝術家，因此，農業部農村發展及水土保持署台中分署為協助地方產業發展，強化環境視覺空間，故展開「玩美小鎮景觀競圖」，今年以雙湖社區的產業店家為基地，邀請各大專院校設計團隊參與景觀設計空間發想，更在競圖前安排報名參賽的團隊到三義與社區近距離互動，讓年輕設計師在學校養成的環境裡就能了解社會脈動與地方發展現況，未來將專業技術與所學銜接到市場需求。

今天的活動，三義鄉雙潭社區發展協會邀請素人藝術家傅傳仰與曾淑敏帶領的三義鄉樂齡學習中心長輩們，以平時生活中創作的作品推出「藝術走讀」，帶著遊客們走訪素人藝術畫作及社區雲火龍信仰；社區也安排雲火龍開光點睛祈福儀式，象徵信仰延續與地方守護。

舊山線社區則打造地方品牌市集，透過《山中造物記》形象影片則以「造物者」影片首度的方式介紹了常駐於三義的素人藝術家平日的生活樣貌；三義鄉雙潭農業文旅產業發展協會安排的「滾動微笑」晚宴壓軸邀請在地的5位年輕廚師，以晚宴的菜色帶來「廚神上菜秀」動態表演，讓年輕廚師們以客家料理詮釋山城風土。

主辦單位農水署台中分署表示，這場年度祭典，透過展覽、影像與行動，以及三義生活的軌跡與情感測寫的一次旅行，讓更多人走進三義，看見這片山城的故事與風景。

參與民眾爭相在雲火龍身插香祈福。（謝沛穎提供）

社區內展出三義鄉樂齡學習中心長輩們的畫作。（謝沛穎提供）

