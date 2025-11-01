南投市3座親子公園啟用 讓家門口就是兒童遊樂場

南投市3座全新的兒童遊憩公園1日同步啟用，讓家門口就是兒童遊樂場。（南投市公所提供）

南投市公所近年來積極推動「兒童遊戲場環境設施改善計畫」，向中央爭取經費在多座市區公園施設盪鞦韆、飛碟輪盤等遊具，盼讓民眾的家門口就是親子同樂的兒童遊樂場，其中市民公園、平山公園與自強公園3座全新的兒童遊憩公園今（1日）同步啟用，朝親子城市邁進。

南投市公所為改善市區公共空間，向中央爭取約2800萬元補助經費，針對市民、平山、成功、自強、永豐及中山等公園進行全面改善，並在市民、平山、自強3座公園施設包括繩索攀岩、溜滑梯、盪鞦韆、飛碟輪盤等遊具，也設有家長休息區與長者體健設施，打造老中青共融、世代共享的友善空間。

南投市長張嘉哲表示，公園不僅是休憩場所，更是凝聚社區情感的重要據點，公所將繼續推動公園友善環境建設，包括孩童遊戲與長者休憩空間，讓每個家庭都能利用公園共享幸福美好時光。其中備受期待的中山公園「親水遊憩設施」，目前正如火如荼施工中，完工後將成為南投市首座結合親水空間的公園，為市民與孩童提供夏季消暑玩水的全新去處。

南投市3座兒童遊憩公園啟用，提供親子同樂。（南投市公所提供）

南投市公所打造3座親子遊憩公園，1日正式開放。（南投市公所提供）

