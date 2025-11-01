「2025呼叫音樂節」大都會公園登場 新北部署100警力加警犬隊

警犬隊出動，携違禁品不法分子將無所遁形。（記者徐聖倫翻攝）

新北市將舉辦「2025呼叫音樂節」，今、明兩天在三重區大都會公園登場，三重警分局為此安排交通疏導、警犬出動緝毒等各項措施，期望強化周邊安全，也不讓宵小有可趁之機，並提醒與會樂迷們切勿攜帶違禁品，共同創造乾淨、友善、安全的空間。

三重警分局為本次音樂節能順利，派出100名警力於會場各出入口、公園周邊各重要路口、捷運站、公車站等駐守，並有徒步巡邏警力與機動巡邏警力維護治安，會場內也設置「警察服務站」，協助排除民眾疑難雜症。

為了杜絕毒品危害，避免有心人士破壞健康的音樂節，新北市警局排除警犬隊於會場內進行巡邏，透過警犬專業能力將不法分子揪出，還給樂迷乾淨的音樂節。

三重警分局兩點呼籲，由於會場周邊人、車流量巨大，可多利用大眾運輸工具，避免交通堵塞；另也呼籲毒品危害甚鉅，民眾切勿以身試毒，除了違法犯紀，更耗損健康。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

制服警力、刑警、警犬隊於會場內巡邏。（記者徐聖倫翻攝）

警方全面部署維護音樂節安全。（記者徐聖倫翻攝）

