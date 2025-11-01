大甲車站日式宿舍群閒置多年 預計明年第1季廠商進駐

台中大甲車站日式宿舍群閒置多年，預計明年第1季有廠商進駐。（記者張軒哲攝）

大甲火車站周邊日式宿舍閒置多年，地方期待日式宿舍活化再利用，盼能盡速招商。台中市府經發局長張峯源今日表示，經發局已經訂定租金與租用年限草案，目前招商作業預計年底公告、明年第1季可完成，目前大約有3至4家廠商表達意願，明年可望有店家進駐。

大甲火車站旁日式木構建築群腹地寬廣，假日吸引許多遊客與移工到訪，尤其媽祖遶境與年節期間，更是擠滿人潮。可惜日式宿舍建築近年修復後卻是長期閒置，吸引業者詢問評估，由於內部還需裝潢整修，也讓部分業者卻步。

請繼續往下閱讀...

大甲車站日式宿舍廣場今日舉辦「感火車來大甲芋見幸福」活動，可惜建物閒置關閉多年。市議員李文傑表示，市府團隊改善大甲火車站前周邊的行人通行環境、停車場及景觀近年規劃完善，但周邊日式宿舍活化再利用地方上爭取很久，希望能加速招商進度。

經發局指出，市府正與台鐵針對用地取得辦理相關採購流程及行政作業，第4季可完成用地取得及租約簽訂。為加速推動，經發局另於今年10月2日邀請潛在廠商參加前置招商說明會，說明此案規劃與合作條件，目前大約有3至4家廠商表達意願，預計明年第1季選出最優申請廠商。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法