北市好孕專車不夠好運！準媽咪議員黃瀞瑩籲提高補助、延長效期

準媽咪議員黃瀞瑩呼籲，台北市應提高補助金額，並延長效期。孕婦搭乘好孕專車示意圖。（資料照）

台北市長蔣萬安上任後推動「好孕專車」，照顧孕婦懷孕及孕後期間行的安全，減輕交通負擔。不過，身為孕媽咪的台北市議員黃瀞瑩指出，桃園、新北市都已經宣告加碼，台北市已非全國補助金額最高，盼北市從現行8千元加碼至9千元，並延長使用期限至產後7個月；此外她也點出駕駛素質參差問題。社會局表示，會視使用狀況評估提高補助或延長效期；公運處說，司機如被投訴態度不佳屬實，累犯就會被納黑名單不得接好孕專車。

台北市社會局2023年起推動好孕專車，補助對象為設籍台北市懷孕中孕婦，以及配偶為設籍台北市市民懷孕中的非本國籍孕婦。每次懷孕限申請1次，每次補助8000元，並結合台北通派發孕婦證及8000元好孕2U電子乘車金。孕婦搭乘台北市好孕2U專車車資皆可補助，依實際車資折抵，單趟次最高補助250元，使用效期可到預產期後6個月。

黃瀞瑩指出，蔣萬安當年推出號稱是補助金額全國最多、效期也是全國最長，使用性最方便；不過，現在桃園市補助已經達9000元，新北市也宣布明年要加碼至9000元，呼籲台北市提高至相同金額，也希望相關福利的使用效期能夠延長至生產後7個月，未來蔣萬安生第四寶的時候也能享受到。

她也提及，此政策涵蓋的也有外籍配偶，在新住民宣導部分，桃園已經有泰語、越語、或者是印尼語等等的宣傳懶人包，這部份台北市則沒有做。截至去年為止，台北市共有9020名外籍配偶，前3名分別為越南6078人、印尼1157人、日本1023人，多語化宣導也應該要加強。

此外，黃瀞瑩也說，好孕專車司機素質參差不齊，她曾接獲陳情，民眾指出搭好孕專車卻碰上情緒暴躁的司機，她也覺得搭好孕專車像在抽獎，時好時壞，有時候可能碰上會急煞的司機，讓她搭到差點吐出來，但也有暖心司機會體諒孕婦要她慢慢來；此外，網路上也有許多孕婦反映搭到「濃菸車」，孕吐超嚴重。

社會局指出，其他縣市多非採取實支實付，而是以券扣抵，這樣的方式下來孕婦可能無法實質使用到9000元，相反台北市採實支實付，可以完整享用到這8000元補助，針對提高補助或延長效期，還要視使用狀況來評估；新住民家庭部分，會開啟規劃多語言宣導文宣。

公運處表示，各計程車隊會有乘車滿意度調查，如有乘客反映搭乘不適，公運處會向車隊釐清，並請車隊將該駕駛列觀察名單，累犯就列黑名單。社會局也透露，目前正與Uber洽談相關合作事宜，業者可以分享包含對於優秀、友善駕駛員的相關獎勵機制等。

