海上鋼鐵人升空揭幕吸睛 宜蘭南方澳鯖魚節明日還有1天

宜蘭最具代表性海洋慶典「南方澳鯖魚節」登場，海上鋼鐵人升空揭幕超吸睛，讓大小朋友相當驚艷。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭最具代表性海洋慶典「南方澳鯖魚節」今天登場，海上鋼鐵人升空揭幕超吸睛，讓大小朋友相當驚艷，活動現場除有食魚教育闖關活動，還集結超過60攤海味市集，吸引千人與會，鯖魚節週日還有1天，主辦單位邀請遊客走進漁村「親海識魚！」

南方澳漁港每年約捕獲4萬噸鯖魚，占全國9成以上產量，產值高達7億元，邁入第29年歷史的鯖魚節今天登場，今年以「從鯖開始，讓海更鯖」為主軸，串聯海洋保育、漁村文化等議題，並推出4大主題區與多種親子趣味活動。

今年開幕儀式極具特色，首度邀請海上鋼鐵人手持大漁旗升空揭幕，搭配海巡艦鳴笛吸引眾人目光，象徵「從鯖開始」的永續行動正式展開，親子活動也深化「食魚文化教育」，透過海洋知識問答、港邊拍照任務等關卡讓民眾更親近海洋，並可兌換限量鯖魚紋身貼紙。

漁業署副署長林頂榮說，鯖魚是台灣很重要的沿近海漁業，希望透過推廣讓民眾都能享用到美味鯖魚，同時搭配減塑救海洋活動，邀請全民一起守護大海生態，關心台灣漁業，為永續海洋盡心力。

蘇澳區漁會總幹事陳春生說，秋天鯖魚非常肥美，鯖魚節週日還有1天，歡迎民眾9點至下午5點到場體驗冰水摸魚、動動有鯖等活動，透過遊戲了解鯖魚文化，除能品嘗現烤漁鮮美食，也有機會帶走新鮮鯖魚回家料理。

宜蘭縣代理縣長林茂盛指出，南方澳是台灣重要的鯖魚故鄉，今年活動不僅延續漁村文化與儀式，更深化「永續海洋」、「食魚教育」與「在地經濟活化」三大核心，期待讓更多人「認識鯖魚、喜歡鯖魚、守護鯖魚！」

宜蘭「南方澳鯖魚節」現場除有食魚教育闖關活動，還有集結超過60攤海味市集，吸引千人與會。（宜蘭縣政府提供）

