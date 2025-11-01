為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    泡湯吃甜柿 苗栗泰安「泉柿原味」拚觀光

    2025/11/01 14:24 記者蔡政珉／苗栗報導
    泡湯吃甜柿，苗栗泰安「泉柿原味」登場，力推觀光。（苗縣府提供）

    苗栗縣的泰安溫泉水質乾淨，優質的碳酸氫鈉泉以「美人湯」聞名，更屢次獲得交通部獎項肯定；泰安鄉出產的「雪霸甜柿」同樣名聞遐邇，苗栗縣政府、雪霸國家公園管理處、苗栗縣泰安鄉公所及苗栗縣泰安溫泉區觀光發展協會共同舉辦「泉柿原味」溫泉季X泰安甜柿推廣活動今天登場，力推觀光，更吸引台北市旅行公會帶團踩線。

    「泉柿原味」開幕式於泰雅原住民文化產業區登場，由苗栗縣長鍾東錦以及各級民意代表啟動「泉柿原味」溫泉、甜柿推廣活動，鍾東錦表示，目前正值甜柿產季，泰安、南庄都有品質優異美味的甜柿，加上泰安溫泉，歡迎全國遊客來到苗栗品嘗美食、享受泡湯的樂趣。

    苗縣府文化觀光局強調，泰安溫泉是優質的碳酸氫鈉泉在交通部觀光署舉辦的「2024-2025台灣好湯-金泉獎」評選活動中，榮獲「十泉十美獎」最高殊榮等獎項。為了歡迎遊客，泰雅原住民文化產業區也舉辦市集方便遊客購買在地農特產語文創商品，更可於以泰雅族「祖靈之眼」圖騰設計的第二溫泉煮蛋池體驗竹簍煮蛋。

