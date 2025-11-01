非洲豬瘟禁運令6日中午解除 竹縣憂直送冷凍廠屠宰恐成防疫漏洞

除了如圖透過拍賣市場進行交易買賣後屠宰，有些豬隻則是直接被送入冷凍廠屠宰，新竹肉品市場總經理詹皓智憂心這會是防疫的漏洞。（記者黃美珠攝）

防範非洲豬瘟，全國豬隻禁止移動的禁令將在下週四（6日）中午12點解禁，換言之，最快週五（7日）就能恢復豬市的拍賣交易以及屠宰作業。但新竹肉品市場總經理詹皓智憂心，恢復豬隻正常輸運後，部分不經拍賣程序，就可直接送入冷凍廠屠宰的，很有機會成為防疫的破口，已向中央反映，期待下週一有明確配套因應。

詹皓智說，疫情爆發後，中央的限制豬隻移動令將在下週四中午12點屆滿，當天中午12點以後，各養豬場就可恢復正常輸運豬隻。儘管拍賣市場要到次日才會恢復拍賣、交易以及屠宰，但部分跟冷凍廠合作的，豬隻在中午12點過後就可直送冷凍廠內屠宰，不需拍賣，而這個很可能會成為防疫上的漏洞，值得商榷。

新竹縣副縣長陳見賢說，新竹縣昨天配合「全國擴大消毒日」，由新竹縣動物保護防疫所動員，替新竹肉品市場、新竹縣政府環境保護局廚餘處理廠做全面性的清消，另派員現場指導業者正確的消毒方式和作業流程，以提升養豬場的自主防疫能力。

新竹縣動保所表示，非洲豬瘟雖不會傳人，但其病毒具高度傳染性和強大環境抗性，能在冷凍豬肉存活1000天、冷藏豬肉100天、醃製火腿300天，所以環境清消是防疫的第一道防線。

在全國性擴大清消作業中，他們鎖定屠宰區、廢棄物儲放處、車輛出入口、廚餘收集與處理設施等高風險點，使用經中央核可的消毒藥劑做高壓清洗與全面噴灑，以確保病毒無法殘留。

新竹縣配合中央擴大消毒防疫肉品市場等環境場域。（記者黃美珠攝）

新竹縣廚餘處理廠也是擴大清消的重點。（取自竹縣府官網）

