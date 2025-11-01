北市「防水閘門全額補助」沒人要？議員揭申請數大降 民政局回應了

北市議員顏若芳揭露，今年防水閘門的申請數卻大幅下降，申請案件驟減，質疑相關宣導是否有落實？（台北市民政局提供）

台北市從2024年起推動「防水閘門全額補助」，市議員顏若芳揭露，今年防水閘門的申請數大幅下降，申請案件驟減，質疑相關宣導是否有落實？北市民政局表示，防水閘門申請裝設係採鼓勵性質，各區公所有在官網、各里公布欄、精準投遞平台以及區里舉辦的各類活動、會議上宣導，未來鼓勵市民踴躍申請。

面對極端氣候，常有短延時強降雨發生，為防止減少因颱風、豪雨造成積水進入建築物，台北市從去年起推動防水閘門全年度全額補助專案，往年防水閘門裝設視為災後復原工作，現今則視為災前防災減災的一環。

根據統計，104年至112年的申請案件數總計為705件，包含104年106件、106年253件、108年66件、109年22件、110年250件、111年8件。而113年申請件數為1033件，但是114年申請件數截至9月30日僅有227件。顏若芳提出質疑，是否北市府未落實宣導，才導致申請數下滑。

民政局表示，由於防水閘門申請裝設係採鼓勵性質，北市各區公所除在官網、各里公布欄、精準投遞平台以及區里舉辦之各類活動、會議上宣導外，尤其針對災害潛勢區保全住戶、歷史積淹水區域、曾領用沙包之住戶及曾向區公所借用抽水機之住戶，採書面通知之方式。

民政局說明，經公所及里鄰系統強力宣導後，113年申請件數的1033件，已超過104年至112年之申請案件數之總和的705件，且民眾須符合申請補助資格，才能獲得全額補助，致114年度申請數目前為227件，將持續辦理此計畫，鼓勵市民踴躍申請，提供市民生命及財產多一道防護，共同提升自主防災能力。

