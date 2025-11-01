高雄YouBike支付明年停用LINE Pay 11/1起改綁iPASS MONEY App

高雄YouBike支付明年停用LINE Pay，自11月1日起改綁iPASS MONEY App。（記者黃良傑攝）

高雄YouBike掃碼租借支付方式，自今（1）日起調整支付方式，改以「iPASS MONEY」或「信用卡」綁定付款，並停止再新增綁定LINE Pay支付扣款，已綁定者仍可使用至今年12月31日止，明年1月1日起，將無法再以LINE Pay支付扣款方式租借高雄YouBike。

LINE Pay與iPASS MONEY年底終止合作，一卡通公司也宣布將與LINE Pay分家，LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能將於明年1月1日起，無縫轉移至「一卡通iPASS MONEY」APP上，屆時LINE 無法以LINE Pay支付扣款租借高雄YouBike。

用戶若要繼續使用相關功能，需下載「一卡通iPASS MONEY」APP開通使用；交通局呼籲，為避免用戶租借權益受影響，民眾可儘速下載並註冊iPASS MONEY App會員，重新綁定掃碼借車的支付工具，學iPASS MONEY或信用卡。

交通局表示，完成iPASS MONEY註冊與綁定後，用戶即可掃碼租車，操作流程不變，更多教學與綁定步驟，請至高雄YouBike2.0官方網站查詢。

