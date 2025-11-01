竹市聯合婚禮20對新人走紅毯 代理市長鼓勵增產報國

新竹市今天舉行聯合婚禮，20對新人互許終生，攜手走幸福紅毯。（記者洪美秀攝）

2025新竹市民聯合婚禮今天（1日）在普天宮舉行，20對新人在眾人祝福及好命婆的牽手下，攜手走幸福紅毯，現場也洋溢浪漫幸福粉紅泡泡氛圍，擔任證婚人的代理市長邱臣遠除致贈新人6000元禮券及多項好禮，更祝福新人百年好合、永浴愛河。勉勵新人在婚姻旅程中能彼此扶持、互相包容，更鼓勵新人增產報國。

市府表示，今年聯合婚禮由普天宮董事長鄭逸榛擔任主婚人，姊妹市嘉義市府民政處處長林家緯擔任介紹人，共同見證新人的重要時刻。20對新人中，有透過職場相遇、網路結緣，或克服遠距離戀愛及愛情長跑的。不管以何種形式相遇，能夠在人海中遇到彼此，都是得來不易的緣分。市府也見證新人們人生中重要的一刻，期新人面對挑戰時彼此鼓勵、攜手面對。

邱臣遠也鼓勵新人增產報國，並提到市府有凍卵補助、中醫助孕調理服務及婚後孕前檢查等備孕及友善育兒政策，要讓年輕人敢生能養。

普天宮董事長鄭逸榛也說，普天宮內奉祀眾多神佛，除主祀關聖帝君，月老星君是近年新崛起的情人廟，今年也邀請模範夫妻代表，與新人分享婚姻經營之道，為新人們送上祝福。

婚禮儀式中，新人們在高峰婦女會「好命婆」的帶領下進場，完成感恩行禮與夫妻拜堂儀式，「好命婆」也象徵性地送上棗子，祝福新人早生貴子、幸福美滿。市府除致贈每對新人6000元禮券，姊妹市嘉義市府也準備微波爐作為賀禮，象徵「幸福加熱、愛意不減」。

