馬祖馬拉松今起跑 融合軍事風光挑戰極限

馬祖防衛指揮部在熱身時帶來戰技操演。（連江縣政府提供）

台灣最具離島特色的賽事「馬祖馬拉松」今天開跑，來自全台與海外的2500多名跑者在馬祖南竿福澳運動場起跑，參賽者從海岸出發，沿途有馬祖特殊的地形，融合軍事設施與崎嶇山路，還有只為馬拉松開放的「南北坑道」，跑者直呼值得了。

賽事開始前，馬祖防衛指揮部指揮官劉慎謨特別帶來國軍雲臺戰技隊精彩操演，隊員們拳腳齊出、奪刀奪槍動作俐落精準，讓現場跑者與觀眾驚嘆連連，不僅展現國軍精實戰力，更為賽事揭開震撼序幕。

今年分為42公里全馬、21公里半馬、10公里與5公里路跑四組賽事逐步登場。參賽者從海岸出發，沿途迎戰馬祖特殊的地形挑戰，陡坡、石階、濱海步道、迂迴山路等地貌交錯，融合軍事歷史、離島風光與在地文化的年度馬拉松，相當有挑戰性。

今年與在地知名店家攜手，在補給站提供馬祖特色小吃，讓跑者補充能量之餘，也能品味地方文化魅力。

還有官兵也參加馬拉松賽，不僅挑戰體能極限，更以運動員的熱情詮釋「戰士的意志」。烈日與海風吹佛，官兵們彼此激勵、相互扶持，彷彿在賽道上延續平時訓練的戰鬥默契。

完成全程的官兵說：「跑完馬拉松的那一刻，心中只有滿滿的感動。這不只是體能的考驗，更是心志的鍛鍊。」

馬防部表示，參與運動賽事不僅能強健體魄，更能凝聚團隊向心力，體現「運動員戰士」的精神。

馬祖馬拉松今開跑。（連江縣政府提供）

馬防部的官兵也參加馬拉松競賽。（馬防部提供）

