為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬祖馬拉松今起跑 融合軍事風光挑戰極限

    2025/11/01 14:40 記者盧賢秀／馬祖報導
    馬祖防衛指揮部在熱身時帶來戰技操演。（連江縣政府提供）

    馬祖防衛指揮部在熱身時帶來戰技操演。（連江縣政府提供）

    台灣最具離島特色的賽事「馬祖馬拉松」今天開跑，來自全台與海外的2500多名跑者在馬祖南竿福澳運動場起跑，參賽者從海岸出發，沿途有馬祖特殊的地形，融合軍事設施與崎嶇山路，還有只為馬拉松開放的「南北坑道」，跑者直呼值得了。

    賽事開始前，馬祖防衛指揮部指揮官劉慎謨特別帶來國軍雲臺戰技隊精彩操演，隊員們拳腳齊出、奪刀奪槍動作俐落精準，讓現場跑者與觀眾驚嘆連連，不僅展現國軍精實戰力，更為賽事揭開震撼序幕。

    今年分為42公里全馬、21公里半馬、10公里與5公里路跑四組賽事逐步登場。參賽者從海岸出發，沿途迎戰馬祖特殊的地形挑戰，陡坡、石階、濱海步道、迂迴山路等地貌交錯，融合軍事歷史、離島風光與在地文化的年度馬拉松，相當有挑戰性。

    今年與在地知名店家攜手，在補給站提供馬祖特色小吃，讓跑者補充能量之餘，也能品味地方文化魅力。

    還有官兵也參加馬拉松賽，不僅挑戰體能極限，更以運動員的熱情詮釋「戰士的意志」。烈日與海風吹佛，官兵們彼此激勵、相互扶持，彷彿在賽道上延續平時訓練的戰鬥默契。

    完成全程的官兵說：「跑完馬拉松的那一刻，心中只有滿滿的感動。這不只是體能的考驗，更是心志的鍛鍊。」

    馬防部表示，參與運動賽事不僅能強健體魄，更能凝聚團隊向心力，體現「運動員戰士」的精神。

    馬祖馬拉松今開跑。（連江縣政府提供）

    馬祖馬拉松今開跑。（連江縣政府提供）

    馬防部的官兵也參加馬拉松競賽。（馬防部提供）

    馬防部的官兵也參加馬拉松競賽。（馬防部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播