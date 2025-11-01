為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東勝利新村好熱鬧 縣長表揚道安小幫手及優良路老師

    2025/11/01 14:12 記者葉永騫／屏東報導
    縣長表揚道安小幫手。（記者葉永騫攝）

    縣長表揚道安小幫手。（記者葉永騫攝）

    屏東縣政府今天在勝利新村舉辦交通安全宣導活動，由縣長周春米表揚36位道安小幫手、24位優良服務路老師，感謝他們在交通安全教育推廣的努力和貢獻，也呼籲大家要遵守交通、維護安全，現場還有交通知識闖關活動及市集，吸引了滿滿的人潮前往參加。

    這場交通安全教育宣導活動，由小朋友親子唱跳開場，親子一起趣味同樂，縣長周春米也到場和小朋友一起唱跳，現場更有六大闖關活動，吸引了許多民眾參加，透過互動遊戲來宣導交通安全的重要性。

    周春米表示，為了讓大家對交通安全重視，除了透過教育外也以趣味活動來讓大家了解交通安全的重要，尤其是生命相當的可貴，阿公、阿嬤對於交通安全教育不足，常常是「騎證件」的，希望大家能多加注意，今天表揚道安小幫手及路老師就是感謝他們幫忙，一起來守護大家的安全。

    縣府表示，114年9月交通事故造成10人死亡，以高齡者、機慢車、自撞及追撞為主，顯示應加強高齡者及機車族群的正確安全用路及防禦駕駛觀念的推動力度，縣府因此加強辦理道安小幫手及路老師對家長及高齡長輩宣講，尤其是事故中機車佔最多，而且10月初屏東科技大學校園內又連續發生2起大一新生自撞身亡的憾事，令人十分痛心，顯現交通及校園行車的安全性格外重要。

    縣長周春米與小朋友一起唱跳宣揚交通安全。（記者葉永騫攝）

    縣長周春米與小朋友一起唱跳宣揚交通安全。（記者葉永騫攝）

    闖關活動吸引了滿滿的人潮。（記者葉永騫攝）

    闖關活動吸引了滿滿的人潮。（記者葉永騫攝）

