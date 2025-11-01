讚雲林廚餘去化努力 彭啓明：如果縣市首長都這樣 我就不用那麼辛苦

彭啓明讚張麗善廚餘去化努力，更說如果每縣市首長都這樣，我就不用那麼辛苦。（記者李文德攝）

全國因非洲豬瘟禁止廚餘養豬，全台廚餘去化問題仍是大哉問，環境部長彭啓明今（1）日上午到雲林出席活動，面對縣長張麗善提出一縣市一廚餘處理廠等請求。彭在致詞中特別肯定雲林在廚餘處理與環境治理的努力，表示「如果每縣市首長都跟張縣長一樣，我就不用那麼辛苦」，同時強調廚餘去化短中長計畫方案正規劃，會盡快公布。

根據環境部日前簡報指出，全台每日廚餘總量約2115噸，其中有62.6％，以高溫蒸煮後養豬，每日約1324公噸，目前全面禁止廚餘養豬，如何去化是大問題。

請繼續往下閱讀...

彭啓明、張麗善及立委張嘉郡今上午出席環境部在雲林縣立體育館舉辦全國環保志義工群英會，張麗善、張嘉郡兩人分別提出，應全面禁止廚餘養豬、一縣市一廚餘資源化處理場、家用廚餘機加碼補助，非洲豬瘟防疫與廚餘去化問題應脫鉤處理。

彭啓明表示，廚餘去化在短期間還是有很大的缺口，在這期間不足地方，如15天或一個月，希望先盡量用掩埋、堆肥，如果不行的話，才是焚化的方式來做處理。

彭啓明指出，目前針對廚餘去化的中長期計畫已經正在規劃，包含像雲林縣府和企業合作廚餘去化模式，或新式生質能場，都是我們規劃的方向，針對縣長、立委所提出的建議，都納入研議各種的方案當中，希望短期、中期、長期都有一定的規劃，能夠把這個廚餘的量能夠顯著地減少，去化後把廢棄物觀念轉為資源。

彭啓明更在致詞上對於雲林廚餘、環境處置，給予張麗善肯定。他更說，謝謝張麗善縣長與縣府團隊為全國樹立楷模，「如果每個縣市都跟張縣長一樣的話，我就不用那麼辛苦」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法