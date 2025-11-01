為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「2025桃園青年設計展暨國際設計論壇」103件作品展出到7日

    2025/11/01 14:06 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市長張善政（中）出席「2025桃園青年設計展暨國際設計論壇」。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（中）出席「2025桃園青年設計展暨國際設計論壇」。（記者周敏鴻攝）

    「2025桃園青年設計展暨國際設計論壇」今在桃園會展中心登場，其中設計展以「創世奇點：從達文西到自主AI」為主題，結合AI演算、互動藝術、永續工藝，呈現科技與人文對話等創意作品，展出到7日止，桃園市政府青年事務局表示，設計展規劃多場體驗工作坊包含AI生成藝術體驗、永續布作DIY、自畫像創作與互動燈光設計等，不容錯過。

    桃園市長張善政上午出席「桃園青年設計展暨國際設計論壇」，頒獎表揚以「靜觀之中」作品贏得金獎的元智大學學生羅芷琳等人，他說，桃園青年設計展暨國際設計論壇已第2年舉辦，透過展出作品、邀請專家與國際學者交流，盼能激發更多青年朋友的創意思考、創新設計。

    青年局長侯佳齡說，設計展邀請各國設計師、藝術家共同策展，並結合桃園市內的11所學校與設計庫青年設計團隊，展出逾103件作品，展現青年學子融合科技與設計的無限創意。

    桃園市長張善政（左2）出席「2025桃園青年設計展暨國際設計論壇」。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（左2）出席「2025桃園青年設計展暨國際設計論壇」。（記者周敏鴻攝）

