熊本台灣祭估湧逾15萬人 南市府設攤推廣觀光

熊本台灣祭於10月31日至11月3日在日本熊本市中心花畑廣場登場，南市觀旅局結合多元旅遊資訊、水果乾試吃及台南景點賓果等趣味遊戲等，設置專屬觀光推廣攤位展現台南觀光魅力，預期吸引逾15萬人次參與。

市長黃偉哲表示，熊本近年因台積電設廠效應，與台灣往來交流愈加頻繁，當地政府亦積極鼓勵民眾來台旅遊。台南往來熊本直航航線將在12月23日開航，可望帶動更多當地旅客來台南。市府也把握此波契機設展行銷，展現台南豐富多元的城市魅力，期藉由直航啟航及當地推廣活動，深化台南與熊本的雙向交流，讓更多民眾選擇台南作為海外旅遊首選目的地。

本次出展以「美味鄉情，來自台南」為主題，呈現古都四季風貌與觀光美食魅力。現場除最新版日語台南米其林文宣外，另提供觀光公車、小港國際機場快線等交通資訊；市區散步、老屋老街、溫泉鄉探索、鹽田歷史、熱門劇集景點等日語觀光地圖、旅遊手冊等豐富資訊，亦特地規劃問卷調查當地民眾海外旅遊傾向，同時安排SNS按讚、景點賓果等互動遊戲。

觀旅局長林國華表示，觀旅局將日本視為重點推廣市場，今年除配合觀光署組團赴東京辦理觀光推廣活動，及出展名古屋日本旅展，上半年更結合日本地方祭典及友誼城市締盟20週年紀念，於北海道、仙台市辦理推廣；下半年則結合世博會於大阪展開宣傳行動，此次於熊本出展台灣祭，將台南觀光行銷至東西日本，期提升台南觀光品牌在日本各地區的能見度。

