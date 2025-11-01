酷似「冰原歷險記」不受控堅果 竹縣今辦槲櫟橡實生態趣味闖關

可愛的槲櫟橡實，外型很像動畫電影「冰原歷險記」中那棵不受控的堅果。（記者黃美珠攝）

搶救新竹縣特有、珍稀程度達台灣瀕絕植物等級的槲櫟，新竹縣今天有場「與槲櫟同在，保育由我開始」生態趣味闖關活動，在國立嘉義大學、新竹縣生態休閒發展協會等幫忙下，學員們從認識槲櫟寶寶~橡實開始，到實際動手丈量槲櫟的胸徑、樹高，最後體驗用層積技術打破橡實休眠而促進其發芽，讓大家把長相酷似動畫電影「冰原歷險記」中被「鼠奎特」一路追尋的不受控堅果~槲櫟橡實帶回家。

縣府農業處長傅琦媺說，槲櫟是台灣瀕臨絕種的殼斗科植物，甚至被台灣維管束植物紅皮書名錄列為極危等級，而目前全台最大的槲櫟自然族群就在新豐鄉的保護區內，可惜自2002年被發現後，整個族群數量卻逐年下降，迄今野生的槲櫟已剩55棵。

為了守護槲櫟的珍貴基因，2012年起，縣府農業處在林業保育署支持下，委託國立嘉義大學啟動槲櫟野外生育保護區和區外復育地的監測及調查，積極進行人工育苗、種植等保種和區外復育工作。

首先建置的區外復育地就在縣府前廣場和新竹縣婦幼館旁公園，總共種下40多棵，後來持續擴散，目前區外復育區已新增有：新竹縣的山崎、鳳岡、瑞峰3所小學，關西和縣府的造林地、省道台61快速公路下方、以及彰化農場共7處，包含前述府前廣場和婦幼館旁公園，9處已有約500棵。

今天活動現場所在的婦幼館旁公園，自2017年種下迄今，已有23棵成功長大，樹高約有5、6公尺，使這個保種續命工作有了很明顯的成就。

學員們仔細聆聽如何透過層積的技術，打破槲櫟橡實休眠而促進發芽。（記者黃美珠攝）

學員們學習如何實際丈量槲櫟的胸徑和樹高。（記者黃美珠攝）

學員們體驗如何丈量樹高。（記者黃美珠攝）

槲櫟的橡實。（記者黃美珠攝）

