學檔誇大被5所大學醫學系取消資格提訴願 教育部訴願會不受理

今年遭5校醫學系取消申請入學錄取資格，楊姓高中生（右）逆襲考上成大醫學系，曾開直播曝心路歷程。他不服被取消資格提起訴願，教育部訴願委員會近日決定不受理。（圖擷自高鳴專業數學團隊直播）

台中1名楊姓高中生學霸學測考74級分，今年大學個人申請獲5校醫學系錄取，卻爆出學習歷程檔案有誇大情事，5校均發文取消該生錄取資格，後來以分科測驗考上成大醫學系，但他不服被取消錄取資格，向教育部提出訴願，教育部訴願審議委員會近日以該生已是大學生，沒有法律上的實益，程序駁回訴願不受理。

楊姓學生在學習歷程檔案中，將「高中菁英盃辯論比賽優秀辯士」之「單場優秀辯士」，誇大為「最佳辯士」，遭網友爆料不實，該生原獲陽明交大、台北醫大、中國醫、中山醫正取，長庚大學列備取，5校皆取消其錄取資格，後來他考分科測驗，逆襲考取成大醫學系。他開直播表示，不是大逆襲，只是運氣好，「若能重來，會一開始把獎狀名稱打好，就不會有問題了。」

依教育部訴願決定書，訴願人楊姓學生參加114學年度申請入學考試，經學校公告正取，但後來學校接獲檢舉指其書面審查資料有不實情事，經學校招生委員會臨時會議決議，依大學招生委員會聯合會大學申請入學招生規定，撤銷訴願人錄取資格，訴願人不服申訴，學校招委會臨時會議決議申訴駁回，訴願人不服再向教育部提起訴願。

訴願決定書指出，依114學年度大學分發入學招生簡章規定，分發入學登記資格須未於114學年度之大學申請入學招生管道錄取，或已於該招生管道規定時間內完成放棄錄取資格程序，亦即訴願人楊姓考生須不具有申請入學招生管道錄取資格，始得參加登記分發志願經分發進入大學，但查訴願人已分發大學並註冊在案，其既已依登記分發入學管道錄取，不得再依申請入學招生管道入學，因此其所提訴願，已無法律上之實益，應予不受理。

