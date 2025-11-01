3兄弟以母親名義行善 捐救護車、監視器守護新北貢寮鄉親

新北市板橋市民王佰煙（右5）、王百誠（右4）與王怡然的女兒（右3）等人今天在新北市消防局社后分隊，捐贈1輛高頂救護車及1組生理監視器給貢寮分隊使用，由消防局主任秘書張易鴻（右6）代表受贈，並回贈感謝狀，感謝王佰煙等3兄弟的善心義舉。（記者林嘉東翻攝）

新北市板橋區王佰煙、王佰誠與王怡然3兄弟樂善好施，今（1日）以母親賴寶珠的名義，捐贈1輛高頂救護車，及1組生理監視器給新北市消防局貢寮分隊，為打火弟兄增添救援戰力、救護品質，造福鄉親。

王佰煙、王百誠與王怡然的女兒等人今天上午11時許在新北市消防局第六大隊社后分隊舉辦的捐贈典禮中，捐贈1輛高頂救護車及1組生理監視器給貢寮分隊，由消防局主任秘書張易鴻代表受贈，並回贈感謝狀，感謝王佰煙等3兄弟的善心義舉。

張易鴻表示，王佰煙、王佰誠與王怡然3兄弟，感念母親賴寶珠一生熱心公益、關心社會，不論是幫助弱勢或支持教育皆不遺餘力，母親賴寶珠的精神，深深影響他們3兄弟與家人。

王佰煙則指出，希望他們3兄弟這份心意能為社會帶來更多的溫暖與守護，這輛救護車不僅是交通工具，希望在緊要關頭，能為需要幫助的人帶來希望與救援，也激勵更多人一同加入公益的行列。

張易鴻指出，新北市救護案件逐年增加，去年新北救護案件為23萬餘件，緊急救護工作已成為民眾最需要政府提供的公共服務之一。在全體同仁的努力下，新北OHCA（到院前心肺功能停止）患者康復出院率已從99年僅3.1%，提高至113年的11.68%，迄今已成功救回2647條寶貴生命；救護車輛因使用頻繁，耗損量大，突顯「工欲善其事，必先利其器」的重要性，期望王姓3兄弟的善行義舉能拋磚引玉，讓社會大眾更加重視救災救護品質，共同打造更安全的社會。

