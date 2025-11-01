為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    3兄弟以母親名義行善 捐救護車、監視器守護新北貢寮鄉親

    2025/11/01 13:51 記者林嘉東／新北報導
    新北市板橋市民王佰煙（右5）、王百誠（右4）與王怡然的女兒（右3）等人今天在新北市消防局社后分隊，捐贈1輛高頂救護車及1組生理監視器給貢寮分隊使用，由消防局主任秘書張易鴻（右6）代表受贈，並回贈感謝狀，感謝王佰煙等3兄弟的善心義舉。（記者林嘉東翻攝）

    新北市板橋市民王佰煙（右5）、王百誠（右4）與王怡然的女兒（右3）等人今天在新北市消防局社后分隊，捐贈1輛高頂救護車及1組生理監視器給貢寮分隊使用，由消防局主任秘書張易鴻（右6）代表受贈，並回贈感謝狀，感謝王佰煙等3兄弟的善心義舉。（記者林嘉東翻攝）

    新北市板橋區王佰煙、王佰誠與王怡然3兄弟樂善好施，今（1日）以母親賴寶珠的名義，捐贈1輛高頂救護車，及1組生理監視器給新北市消防局貢寮分隊，為打火弟兄增添救援戰力、救護品質，造福鄉親。

    王佰煙、王百誠與王怡然的女兒等人今天上午11時許在新北市消防局第六大隊社后分隊舉辦的捐贈典禮中，捐贈1輛高頂救護車及1組生理監視器給貢寮分隊，由消防局主任秘書張易鴻代表受贈，並回贈感謝狀，感謝王佰煙等3兄弟的善心義舉。

    張易鴻表示，王佰煙、王佰誠與王怡然3兄弟，感念母親賴寶珠一生熱心公益、關心社會，不論是幫助弱勢或支持教育皆不遺餘力，母親賴寶珠的精神，深深影響他們3兄弟與家人。

    王佰煙則指出，希望他們3兄弟這份心意能為社會帶來更多的溫暖與守護，這輛救護車不僅是交通工具，希望在緊要關頭，能為需要幫助的人帶來希望與救援，也激勵更多人一同加入公益的行列。

    張易鴻指出，新北市救護案件逐年增加，去年新北救護案件為23萬餘件，緊急救護工作已成為民眾最需要政府提供的公共服務之一。在全體同仁的努力下，新北OHCA（到院前心肺功能停止）患者康復出院率已從99年僅3.1%，提高至113年的11.68%，迄今已成功救回2647條寶貴生命；救護車輛因使用頻繁，耗損量大，突顯「工欲善其事，必先利其器」的重要性，期望王姓3兄弟的善行義舉能拋磚引玉，讓社會大眾更加重視救災救護品質，共同打造更安全的社會。

    新北市板橋市民王佰煙、王百誠與王怡然的女兒等人今天在新北市消防局社后分隊，捐贈1輛高頂救護車給貢寮分隊使用。（記者林嘉東翻攝）

    新北市板橋市民王佰煙、王百誠與王怡然的女兒等人今天在新北市消防局社后分隊，捐贈1輛高頂救護車給貢寮分隊使用。（記者林嘉東翻攝）

    新北市板橋市民王佰煙、王百誠與王怡然的女兒等人今天在新北市消防局社后分隊，捐贈1輛高頂救護車給貢寮分隊使用。（記者林嘉東翻攝）

    新北市板橋市民王佰煙、王百誠與王怡然的女兒等人今天在新北市消防局社后分隊，捐贈1輛高頂救護車給貢寮分隊使用。（記者林嘉東翻攝）

    新北市板橋市民王佰煙（左起）今天上午與弟弟王佰誠、王怡然女兒及他的太太，以母親賴寶珠之名，捐贈1輛高頂救護車給新北市貢寮分隊使用，由主任秘書張易鴻（右3）代表受贈。（記者林嘉東翻攝）

    新北市板橋市民王佰煙（左起）今天上午與弟弟王佰誠、王怡然女兒及他的太太，以母親賴寶珠之名，捐贈1輛高頂救護車給新北市貢寮分隊使用，由主任秘書張易鴻（右3）代表受贈。（記者林嘉東翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播