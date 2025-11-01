光復洪災仍有5失聯！善心怪手超人堅持不退 花縣消防局：將招標挖掘

光復鄉佛祖街目前剩下4部民間怪手協助家屬開挖，還有怪手團隊掛上花蓮縣議會布條。（民眾提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災造成19死5失蹤，上月22日中央災害應變中心退場後，各縣市支援的消防局特搜人員也陸續退場，災區31日又有民間協力的怪手退出，災區目前只剩下在地光復鄉的黃姓志工、來自台南的葉姓志工自費出錢請4部怪手幫忙挖掘。花蓮縣消防局長吳兆遠說，縣府可支付4部怪手油料，後續也將辦理開口契約辦招標，配合家屬意願開挖。

光復鄉災區至今仍有5名罹難者失聯，包括自強路74歲高姓民眾、佛祖街336巷陽明交大退休的高銘盛教授、當天在佛祖街菜園工作的林姓夫妻檔、以及光復鄉中山路三段李姓男子。

請繼續往下閱讀...

在中央協調所上月22日退場後，仍有家屬不願意放棄找尋到父母家人的最後一絲機會，佛祖街東邊大片被高2、3公尺厚厚泥土覆蓋的農地，由民間志工自行募經費雇重機具協助挖掘，昨天（10月31日）又有機具退場，目前只剩4部怪手仍留在災區協助，分別是光復鄉在地志工黃志華、來自台南的葉永茂先生自費花錢雇用3部300型怪手。

黃志華說，除了他自己的怪手幫挖，另一位葉永茂大哥待在災區已有一段時間，為了幫災區的山貓、小怪手等機具加油，還自費買油運油到最嚴重的佛祖街災區，免費幫1000多台機具加油，在民間其他團體退出後，這3天又花18萬雇用3台怪手下去幫家屬找，因為支持張峻議長而義務幫忙，昨天也有協助失聯者林姓夫妻檔的女兒開挖，只要家屬有意願，他們就會繼續下去。

花蓮縣府消防局長吳兆遠說，佛祖街一帶失聯5人，挖掘搜救的方式從最開始挖掘家屬鎖定的民宅、工寮、菜園等疑似發生地點，如挖不到，就研判水流方向往下游進行扇形擴大挖掘，包括佛祖街的防風林區域、光復堤防消波塊區、堤岸區等，都有可能卡住水流，30天來都已經挖過、仍然找不到。

吳兆遠說，有家屬已明確向消防局表示不會再繼續找，其餘4位失聯者搜尋，消防局正進行開口契約辦招標，預計在完成招標後就會進場持續搜尋。

佛祖街災區目前剩下4部怪手協助家屬開挖。（民眾提供）

佛祖街防風林一帶這幾天也有許多民間車輛挖過，但都沒有收穫，後續縣府將招標開口契約，雇請怪手協助家屬挖掘。（消防局提供）

縣府消防局提供民間怪手諮詢建議，排除有哪些區域已挖、哪些區域尚未挖掘。（消防局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法