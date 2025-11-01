為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    年底氣候預測出爐！11月偏暖、北東溼 12月起轉乾冷

    2025/11/01 13:18 記者吳亮儀／台北報導
    未來一季氣溫預報。（氣象署提供）

    未來一季氣溫預報。（氣象署提供）

    中央氣象署公布今年11月到明年1月的「季長期天氣展望」，11月氣溫為正常至偏高溫、北部及東部為正常到偏多雨；而12月到明年1月各地才轉為偏低溫，且少雨的氣候。

    根據氣象署未來3個月的「季長期天氣展望」預測，11月到明年1月期間，動力模式預測台灣附近氣溫為正常至偏高溫類別，但12月到明年1月部分模式預測為正常至偏低溫類別。

    雨量方面，11月模式預報台灣附近為正常至偏多雨類別，12月及1月降雨有轉乾趨勢。根據目前熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，熱帶太平洋海溫呈現西暖東冷的型態，反聖嬰現象有短暫發展的趨勢。過去統計資料顯示，在連續兩年反聖嬰的狀態下，11月台灣北部有降雨偏多特徵，12月開始有轉乾趨勢。

    氣象署指出，氣候上而言，台灣的秋末及冬季時節受大陸冷高壓持續發展，氣溫隨著季節逐漸下降，一波波東北季風增強時，常伴隨鋒面系統影響台灣的天氣，容易造成迎風面的東北部及北部地區有降雨發生，背風面的中南部則是枯水期，降雨機會和降雨量都明顯減少。

    此外，11月及12月北太平洋西部海域仍有颱風生成的機會，平均11月和12月分別有2.2和1.0個颱風形成，個數相對較少。今年10月西北太平洋有4個颱風生成，略多於氣候值的3.5個。

    未來一季雨量預報。（氣象署提供）

    未來一季雨量預報。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播