年底氣候預測出爐！11月偏暖、北東溼 12月起轉乾冷

未來一季氣溫預報。（氣象署提供）

中央氣象署公布今年11月到明年1月的「季長期天氣展望」，11月氣溫為正常至偏高溫、北部及東部為正常到偏多雨；而12月到明年1月各地才轉為偏低溫，且少雨的氣候。

根據氣象署未來3個月的「季長期天氣展望」預測，11月到明年1月期間，動力模式預測台灣附近氣溫為正常至偏高溫類別，但12月到明年1月部分模式預測為正常至偏低溫類別。

請繼續往下閱讀...

雨量方面，11月模式預報台灣附近為正常至偏多雨類別，12月及1月降雨有轉乾趨勢。根據目前熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，熱帶太平洋海溫呈現西暖東冷的型態，反聖嬰現象有短暫發展的趨勢。過去統計資料顯示，在連續兩年反聖嬰的狀態下，11月台灣北部有降雨偏多特徵，12月開始有轉乾趨勢。

氣象署指出，氣候上而言，台灣的秋末及冬季時節受大陸冷高壓持續發展，氣溫隨著季節逐漸下降，一波波東北季風增強時，常伴隨鋒面系統影響台灣的天氣，容易造成迎風面的東北部及北部地區有降雨發生，背風面的中南部則是枯水期，降雨機會和降雨量都明顯減少。

此外，11月及12月北太平洋西部海域仍有颱風生成的機會，平均11月和12月分別有2.2和1.0個颱風形成，個數相對較少。今年10月西北太平洋有4個颱風生成，略多於氣候值的3.5個。

未來一季雨量預報。（氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法